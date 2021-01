USA's økonomi skrumpede med 3,5 procent i 2020

En lille fremgang i økonomien på en procent i fjerde kvartal - fire procent som årlig vækst - kan dog ikke opveje et sandt skrækår for verdens største økonomi.

- Coronakrisen har sat sine tydelige spor i amerikansk økonomi, som i 2020 endte med den laveste vækst i 74 år. Det er den største tilbagegang i amerikansk økonomi siden 1946, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri i en skriftlig kommentar til tallene.

Seneste ledighedstal for USA viser samtidig, at antallet af personer, der søger arbejdsløshedsunderstøttelse, fortsat ligger på et højt niveau.

Således har 847.000 meldt sig som ledige i løbet af den seneste uge.

USA har været hårdt ramt under den globale coronapandemi, hvor over 400.000 har mistet livet med virusset.

- Fortsat høje ledighedstal viser, at coronakrisen slet ikke er ovre endnu. De mange nyledige er et tegn på, at mange virksomheder fortsat har brug for at skære ned i medarbejderstaben, siger Allan Sørensen.