USA's økonomi skaber flere job og arbejdsløshed falder

Tallet, der af analytikere kaldes kongetallet, er lavere end ventet. Forventningen var ifølge Bloomberg 192.000 job for april.

Der blev skabt 164.000 job uden for landbruget i USA i april, viser det amerikanske arbejdsministeriums månedlige rapport.

Samlet faldt arbejdsløsheden til 3,9 pct. fra 4,1 pct. Økonomerne havde ventet en stigning i arbejdsløsheden til 4 pct.

Ledigheden på 3,9 procent er den laveste siden december 2000.

I Dansk Byggeri siger cheføkonom Bo Sandberg i en kommentar til dagens "kongetal":

- Truslen om en international handelskrig er fortsat overhængende. Men selve den økonomiske grundform i USA er ganske udmærket. En jobvækst på 164.000 nye job i april må siges at være tilfredsstillende og er vel nogenlunde som forventet.

- At jobskabelsen er tilbage på sporet efter en skuffelse i marts må siges at være en appelsin i turbanen til præsident Trump, siger Bo Sandberg.

- Opsvinget i USA lever i bedste velgående. Faktisk er den største økonomiske risiko i midtvejsvalgåret 2018, at amerikansk økonomi overopheder som følge af begyndende arbejdskraftmangel og ufinansierede skattelettelser, tilføjer cheføkonomen.

Nyhedsbureauet Reuters skriver, at situationen på arbejdsmarkedet nu er sådan, at det begynder at ligne fuld beskæftigelse.

Der er, skriver Reuters, begyndt at indløbe meldinger i byggesektoren og i produktionsvirksomhederne om problemer med at finde kvalificerede medarbejdere.

Videre skriver Reuters, at økonomer venter, at arbejdsløsheden kommer længere ned. Ved udgangen af i år ventes den at være på 3,5 procent.

For at holde trit med væksten i den del af befolkningen, som er i den arbejdsduelige alder, skal økonomien skabe omkring 120.000 arbejdspladser om måneden.

USA's centralbank lod på sit møde tidligere på ugen renten være uændret. Banken siger, at den venter, at den årlige inflation på mellemlang sigt bliver tæt på to procent.