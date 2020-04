USA's økonomi oplever største nedtur siden finanskrisen

Dermed er vækstbilledet i USA svagere end ventet. Blandt økonomer var der ifølge Bloomberg News en forventning om, at den amerikanske økonomi ville skrumpe 4,0 procent.

Det er første gang siden 2014, at den amerikanske økonomi mindskes.

Derudover udtrykker faldet den største nedtur for økonomien siden finanskrisen i 2008. Her skrumpede den med mere end 8 procent, da det stod allerværst til.

USA har ellers de senere år haft en støt stigning i landets bruttonationalprodukt, bnp.

I 2019 voksede bnp med 2,3 procent. På daværende tidspunkt var der tale om den laveste vækst siden 2016.

Bnp er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Bnp opgøres typisk som værdien af alle de varer og serviceydelser, der bliver produceret. Men det er fratrukket værdien af de råvarer, der er blevet brugt til at producere dem.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Selv om der er tale om et voldsomt fald, vurderer cheføkonom i Dansk Industri (DI) Allan Sørensen, at tilbagegangen vil blive endnu større i andet kvartal.

- Amerikansk økonomi oplevede i første kvartal den største nedtur siden finanskrisen. Men det siger desværre ikke meget om krisens alvor.

- Coronakrisen satte først ind i sidste halvdel af marts, så der venter en meget større økonomisk lussing i andet kvartal, hvor nedturen kan blive 4-5 gange så stor, siger han i en skriftlig kommentar.