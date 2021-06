I USA blev der skabt 559.000 job uden for landbruget i maj. Det er færre end ventet. (Arkivfoto)

USA's kongetal rammer en smule under forventningen

Der blev skabt 559.000 job uden for landbruget i USA i maj, viser jobrapport. Forventningen var 675.000 job.

Der blev skabt lidt færre job uden for landbruget end forventet i USA i maj.

Det viser den amerikanske jobrapport fredag ifølge Ritzau Finans.

Der blev i maj skabt 559.000 job uden for landbruget, viser rapporten. Økonomer havde forinden estimeret, at der ville blive skabt 675.000 job.

Det er dog noget højere end tallet for april, der lød på 266.000.

- Med 559.000 nye job blev maj endnu en skuffende måned på det amerikanske arbejdsmarked, siger Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit.

- Selv om jobvæksten er høj, så er det et ganske skuffende tempo for USA så relativt tidligt i genåbningen af økonomien, lyder det.

Da coronakrisen ramte USA for godt et år siden, faldt beskæftigelsen med lidt over 22 millioner. Aktuelt ligger beskæftigelsen 7,6 millioner lavere end før coronakrisen.

Ledigheden faldt fra 6,1 til 5,8 procent. Det er første gang under coronakrisen, at ledigheden er under seks procent, påpeger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI).

- USA har taget hul på et nyt opsving, og det sender flere amerikanere tilbage i beskæftigelse. Jobvæksten er lidt til den lave side, men det er ikke så skidt, at alarmklokkerne ringer, skriver han i en kommentar.

Der er godt gang i efterspørgslen i USA, så Allan Sørensen forventer højere jobvækst i de kommende måneder.

Hver anden amerikaner har nu fået første vaccinestik, og coronasmitten er faldet til laveste niveau i mere end et år.

- Færre restriktioner og massiv stimulans fra både penge- og finanspolitikken sender amerikansk økonomi ind i et solidt opsving. Det er godt for USA, verdensøkonomien og dansk eksport, siger Allan Sørensen.

Kongetallet er en strømpil for verdensøkonomien, og derfor får tallet stor opmærksomhed blandt økonomer.