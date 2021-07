USA's kongetal lander på 850.000 i juni

Der er blevet skabt 850.000 job uden for landbruget i USA i juni, efter at amerikanske selskaber i deres iver efter at følge med væksten har boostet produktionen og dermed også antallet af ansatte.

Og det betyder, at der er blevet skabt markant flere job i juni, end der gjorde tilbage i maj, hvor tallet landede på 583.000.

Den fortsatte fremgang i den amerikanske jobskabelse vil ifølge Kristian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, komme til at smitte positivt af på dansk eksport.

- USA er Danmarks største eksportmarked. Sidste år eksporterede danske virksomheder varer og tjenester til USA for 168 milliarder kroner. USA var tilmed sidste år et af de få eksportmarkeder, hvor danske virksomheder oplevede fremgang, siger han til jobrapporten.

- De positive vinde for amerikansk økonomi kan gå hen og give medvind for dansk økonomi og de mange danske virksomheder, der eksporterer til USA, siger han.

Det er en holdning, som Skriver deler med Allan Sørensen, som er cheføkonom hos Dansk Industri.

- Desuden forventer jeg med den faldende coronasmitte i USA, at der kommer mange flere i beskæftigelse i de kommende måneder, lyder det fra Allan Sørensen.

Ifølge Kristian Skriver har mange amerikanske virksomheder i en længere periode haft vanskeligt ved at rekruttere tilstrækkeligt med arbejdskraft trods løbende genåbninger, men dagens tal viser, at det er ved at vende:

- Det er blandt andet en forhøjet arbejdsløshedsunderstøttelse, der har holdt amerikanerne tilbage fra at finde nyt arbejde, mens også frygt for smitte fortsat kan have holde amerikanerne tilbage.

Men den forhøjede arbejdsløshedsunderstøttelse er udløbet, og det vil være med til at understøtte de kommende måneders jobskabelse i USA, mener seniorøkonomen.

Arbejdsløsheden har godt nok set et mindre dyk fra 5,8 procent i maj til 5,9 i juni, viser de netop offentliggjorte tal.