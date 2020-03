USA's centralbank træder speeder helt i bund på støttetiltag

Den amerikanske centralbank, The Federal Reserve, har mandag valgt at udvide sine støttetiltag for at holde hånden under amerikansk økonomi.

Tidligere har centralbanken oplyst, at der vil blive opkøbt både stats- og realkreditobligationer uden loft for hvor mange.

Statsobligationer er groft sagt en slags lån, hvor man løbende får et afkast, inden man får sine penge tilbage. Ved at opkøbe dem med det samme, kan centralbanken sende nogle penge ud i markedet i stedet for tilgodehavender.

Bag ved alle boliglån ligger en realkreditobligation. Det er det, som en investor betaler for, og det er det, der finansierer, at realkreditinstituttet kan give et lån til eksempelvis en potentiel køber.

Igen får man flere penge i omløb, men det har også en afledt effekt på prisen på at tage et lån - det boligejere vil kende som renten.

Når efterspørgslen på realkreditobligationer stiger, vil prisen teoretisk falde. Og prisen i de her tilfælde den rente, som investoren vil tage for at låne sine penge ud.

Dermed kan opkøb af realkreditobligationer hjælpe med at gøre finansiering af boliger nemmere.

Danske Banks senioranalytiker, Mikael Olai Milhøj, hæfter sig blandt andet ved, at centralbanken skifter loftet på opkøb på 700 milliarder dollar ud med et ubegrænset opkøb.

- Den amerikanske centralbank viser igen, at den mener det, når den siger, at den vil gøre alt, hvad der står i dens magt for at undgå en forværring af den nuværende likviditetskrise (mangel på penge i kassen, red.), skriver han i en analyse.

Sydbanks cheføkonom, Søren V. Kristensen, beskriver centralbankens træk som at smide "alle hæmninger".

- Det kan næsten ikke understreges nok, at dette seneste tiltag fra Fed næsten signalerer all-in, skriver han i en analyse.

- Det sender et kraftigt signal til de amerikanske politikere om, at man sagtens kan skrue op for gælden, for Fed (Den amerikanske centralbank, red.) skal nok stå klar til at købe den.