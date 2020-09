USA's centralbank lover nulrente til jobmål er nået

"We're Hiring" - "Vi ansætter" - lyder det på et skilt i et butiksvindue i Miami, Florida. Coronakrisen gjorde millioner af amerikanere arbejdsløse. Nu meddeler USA's centralbank, at den ikke vil hæve renten, før der er fuld beskæftigelse og inflationen er nået op på to procent.

Foto: Joe Raedle/Ritzau Scanpix