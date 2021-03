USA's centralbank holder fast i rekordlav rente

Flere af centralbankens medlemmer - 7 ud af de 18 medlemmer - ser behov for renteforhøjelser i 2023. Fire medlemmer ser behovet allerede i 2022.

Centralbanken signalerer ikke desto mindre, at nulrente vil være virkeligheden en rum tid fremover, og at de store obligationsopkøb fortsætter indtil økonomien er i langt bedre forfatning.

Senioranalytiker ved Danske Bank Mikael Olai Milhøj er ikke overrasket over meldingen fra Fed.

Han hæfter sig dog ved, at medlemmer af centralbanken ser behov for renteforhøjelser i 2022 eller 2023.

- Selv om det samlede signal er blødt, så er der altså nok tale om en centralbank, der trods alt nok mener, at en stramning af pengepolitikken er rykket en smule nærmere, end hvad de troede for bare nogle måneder siden. Det skyldes de mere positive økonomiske udsigter, lyder det i en skriftlig kommentar fra Mikael Olai Milhøj.

Frederik Engholm, der er chefstrateg i Nykredit, ser desuden heller ingen ændringer i forhold til den aktuelle politik.

Dels er USA sluppet billigt gennem coronapandemien og vinteren, når man ser på væksten. Og dels er der kommet massiv finanspolitisk støtte, ikke mindst via præsident Joe Bidens kæmpe saltvandsindsprøjtning på 1900 milliarder dollar, påpeger Engholm i en kommentar.

Ifølge Mikael Olai Milhøj er den amerikanske dollar nu svækket og de amerikanske renter falder efter annonceringen.

- Det skyldes, at markedet havde indpriset en forventning om, at den amerikanske centralbank ville sende et kraftigere signal om, at en stramning af pengepolitikken var rykket nærmere - det gjorde man så som bekendt ikke, udtaler han.

Onsdag aften 19.30 holder centralbankchef Jerome Powell et pressemøde, hvor det forventes, at han vil uddybe planerne.