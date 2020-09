USA's budgetunderskud kan blive største siden Anden Verdenskrig

Samtidig står den samlede statsgæld i 2021 til at overstige hele landets bnp, som er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi.

Til sammenligning var statsgælden på 79 procent af den samlede økonomi i slutningen af 2019.

Ser man helt tilbage til 2007, det sidste år inden finanskrisen for alvor fik fat, var gælden kun på 35 procent af bnp ifølge dpa.

I absolutte tal svarer USA's forventede 2020-underskud til 3300 milliarder dollar - cirka 20.700 milliarder kroner.

Det skyldes især coronakrisen, som har medført omfattende lukninger af samfundsøkonomien, hvilket har ramt USA's økonomi hårdt.

Samtidig har regeringen med enorme hjælpepakker forsøgt at holde hånden under økonomien.