USA's arbejdsmarked imponerer med en kvart million nye job

Det var øget beskæftigelse på hospitaler, skoler og hoteller, der var med til at trække tallet op. Det samme var arbejdere, som vendte tilbage til deres job på bilfabrikken General Motors efter en lang strejke, skriver nyhedsbureauet AFP.

I procent faldt arbejdsløsheden fra 3,6 til 3,5.

Beskæftigelsen i den private sektor voksede med 254.000 ansatte i måneden. Den ventede stigning lød på 178.000.

Beskæftigelsesrapporten er godt nyt for dansk eksport. Det vurderer Dansk Industris chefanalytiker, Allan Sørensen.

- USA har overhalet Tyskland som vores største eksportmarked.

- Derfor er det rigtig gode nyheder for dansk erhvervsliv, at der stadig er liv i det amerikanske opsving. Det gør det muligt at hente flere ordrer hjem over Atlanten, siger Allan Sørensen.

Mikael Olai Milhøj, der er senioranalytiker i Danske Bank, påpeger, at jobtallet er noget i overkanten.

- Man skal godt nok huske på, at novembertallet er kunstigt pustet op af, at 40-50.000 strejkende arbejdere hos General Motors kom tilbage på arbejde, men selv hvis man tager højde for det, så var jobvæksten i november altså over 200.000, siger han.

Kongetallet betragtes som en strømpil for verdensøkonomien. Det får derfor stor opmærksomhed blandt økonomer.

Går det godt hos amerikanerne, er det godt for Europa. Dermed er det også godt for Danmark, der har mange virksomheder, som lever af at sælge varer og tjenesteydelser til amerikanerne.

/ritzau