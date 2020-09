USA når frem til milliardaftale om lån med syv flyselskaber

I en meddelelse fra finansministeriet specificeres det ikke, om aftalerne med flyselskaberne vil være nok til at undgå store fyringsrunder hos United og American Airlines.

Også Alaska Airlines, Frontier Airlines, JetBlue, Hawaiian Airlines og SkyWest Airlines er en del af aftalen. Delta og Southwest Airlines er ikke en del af aftalen.

Siden marts har flyselskaber måttet lade deres maskiner stå på jorden for at begrænse tabene, mens coronapandemien stort set har sat en stopper for internationale rejser.

Mens USA's økonomi gradvist er genåbnet, har flyselskaberne haft svært ved at overbevise kunder om at genoptage deres indenrigsrejsevaner fra før virusset.

- Vi er tilfredse med at kunne give lån, der vil støtte en afgørende industri, samtidig med at der sikres en passende kompensation til skatteyderne, siger finansminister Steven Mnuchin i en meddelelse.

Mnuchin opfordrer samtidig Kongressen til at forlænge en række støtteprogrammer for jobs på tværs af flyindustrien.

Selskaberne har været i forhandlinger med finansministeriet siden juli. Der vil være flere betingelser for udbetaling af lånene, blandt andet at der skal opretholdes et vist antal jobs. Der vil også være krav til lønnen.

Flyselskaber har tidligere indgået aftaler med fagforeninger for at fordele arbejdet mellem de ansatte. Titusindvis af ansatte har accepteret orlov uden løn samt tidlige pensionspakker for at undgå, at ansatte skulle fyres ufrivilligt.

Før tirsdagens udmelding oplyste American Airlines dog, at selskabet ville blive nødt til at skære op mod 19.000 stillinger.