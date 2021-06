Fredag har den amerikanske lægemiddelstyrelse godkendt Novo Nordisks lægemiddel Semaglutid til personer med en BMI - kropsmasseindeks - over 27, som også lider af anden sygdom forårsaget af overvægt, eller en BMI over 30. (Arkivfoto)

USA godkender ny fedmebehandling fra Novo Nordisk

USA's lægemiddelstyrelse, FDA, har godkendt Novo Nordisks nyeste fedmebehandling.

Det skriver FDA på sin hjemmeside.

Der er tale om midlet Semaglutid, som i dag bruges i behandlingen af diabetes. Det har også vist en effekt i forhold til vægttab.

Produktet, som får navnet Wegovy, lanceres senere i juni på det amerikanske marked.

I forsøgsstudier har midlet reduceret vægten med 15-17 procent sammenlignet med en gruppe, der har fået placebo - altså snydemedicin.

I forvejen har Novo Nordisk fedmemidlet Saxenda på markedet, men her er vægttabet nede på 5-8 procent.

Markedet for medicinsk behandling af fedme er i dag relativt småt, lød det fra Søren Løntoft Hansen, senioranalytiker hos Sydbank, torsdag.

Ifølge ham er der 650 millioner personer på verdensplan, som har et BMI over 30. Selve markedet for medicinsk fedmebehandling vurderes at være ti milliarder kroner årligt, hvoraf mere end halvdelen er i USA.

Til sammenligning er der 450 millioner diabetikere på verdensplan. Men her har markedet en værdi af 600 milliarder kroner om året.

- Der har historisk ikke været tradition for medicinsk behandling til fedme - blandt andet fordi de midler, der har været, har ikke haft en særlig stor effekt og har haft markante bivirkninger.

- Men nu står man med et middel med god effekt og beskedne bivirkninger, som kan være med til at åbne markedet, sagde Søren Løntoft Hansen torsdag.

Han forventer, at Novos nye fedmemiddel, der gives via et stik, på sigt vil kunne sælge for op mod 18 milliarder kroner årligt.

Det skal ses i forhold til, at Novo i øjeblikket har en årlig omsætning i underkanten af 130 milliarder kroner.

Ifølge MedWatch opnåede produktet Saxenda et samlet salg på 5,6 milliarder kroner sidste år, mens det i dette års første tre måneder blev til 1,6 milliarder kroner.

Novo Nordisk har også ansøgt om at få en godkendelse af midlet til fedmebehandling hos Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, men det ventes først omkring årsskiftet.