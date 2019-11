Tysk økonomi kæmper sig ud af økonomisk bakgear

Forud for torsdag var der en overhængende fare for, at Europas største økonomi, Tyskland, var på kurs mod en teknisk recession.

En teknisk recession er et udtryk for, at et lands økonomi to kvartaler i træk er blevet mindre. Den tyske økonomi skrumpede i andet kvartal i år - altså april, maj og juni.

Oprindelige var faldet på 0,1 procent, men med torsdagens tal fra Destatis, blev faldet opjusteret til 0,2 procent.

Økonomer estimerede ifølge erhvervsmediet Bloomberg, at tysk økonomi igen i tredje kvartal ville skrumpe marginalt. Men det blev altså ikke tilfældet, og dermed er den tekniske recession undgået.

Fordi Tyskland udover at være en europæisk vækstmotor er et af Danmarks største eksportmarkeder, holder dansk erhvervsliv et tæt øje på udviklingen syd for grænsen.

- Selv om tysk økonomi ikke endnu ikke er blevet ramt af en teknisk recession, så er det tydeligt, at væksten i Tyskland er gået helt i stå, skriver cheføkonom hos Dansk Erhverv Tore Stramer i en analyse.

- Tyskland er vores klart største eksportmarked og op imod 100.000 danske job er enten direkte eller indirekte knyttet til vores eksport til Tyskland.

- Det er derfor heller ikke overraskende, at der allerede nu kan spores en svækkelse i eksporten til Tyskland. Det er bekymrende, da det i sidste ende kan koste danske arbejdspladser.