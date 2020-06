Tysk kemikaliegigant indgår Roundup-forlig til over 65 milliarder

Forliget kommer ifølge Bayer selv til at koste et beløb svarende til mellem 66 og 72 milliarder danske kroner.

Den tyske kemikaliegigant Bayer oplyser onsdag, at det har indgået en masse-forlig med over 90.000, der havde sagsøgt producenterne af ukrudtsmidlet Roundup.

Forliget dækker tre fjerdedele af de i alt 120.000 personer, der har lagt sag an for at få erstatning ved amerikanske domstole.

Sagsøgerne kræver erstatning, fordi de mener at kunne påvise, at ukrudtsmidlet Roundup har givet dem kræft.

Bayer arvede søgsmålene, da kemigiganten overtog Roundup med opkøbet af Monsanto. Allerede dengang var der lagt sager an.

I den bunke af sager, der er nu er indgået et forlig om, er blandt andet 95 procent af de sager, som er berammede til at komme for en domstol i USA.

Det inkluderer alle sagerne i et større kompleks, der går på tværs af dele delstaters domstole. Samtidig inkluderer det også en slags prøvesag, der skulle for en domstol i Californien.

- Aftalen indfører også en mekanisme til at afklare eventuelt fremtidige krav, skriver Bayer i en meddelelse på sin hjemmeside.

Bayer har tidligere afvist, at Roundup skulle være kræftfremkaldende. I Danmark har det tidligere været et politisk krav fra flere partier, at det aktive stof i Roundup, glyphosat, skulle forbydes. Men det er fortsat lovligt.

Seniorforsker Susanne Hougaard Bennekou ved Fødevareinstituttet på DTU har tidligere forklaret til fagmediet Videnskab.dk, at der ikke er påvist nogen sammenhæng mellem kræft og de doser af Roundup, som mennesker er blevet udsat for.