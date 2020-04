Tysk industri overrasker positivt tidligt i pandemien

Økonomerne havde forventet et fald, men produktionen i den tyske industri endte med at stige i februar, viser tal fra det tyske statistikkontor Destatis.

Der forventes et historisk fald i marts, da coronavirus for alvor fik tag i både Tyskland, Europa og store dele af verden.

Produktionen i Tyskland steg i februar med 0,3 procent, mens pandemien var i en meget tidlig fase i Europa, og mens den første bølge begyndte at klinge af i Kina.

- Coronapandemien fik ingen betydelig effekt på industriproduktionen i Tyskland i februar 2020, skriver Destatis.

Analytikere havde ifølge nyhedsbureauet dpa ventet et fald på 0,8 procent i februar.

I januar steg produktionen 3,2 procent.

Det tyske forskningsinstitut Ifo, som udarbejder et indeks over forventningen til produktionen, har tirsdag meddelt, at indekset for marts viser det største fald til dato. Indekset blev lanceret i 1991.

I marts skrumpede indekset med 22,8 point til minus 20,8.

Det falder sammen med, at Tyskland som mange andre EU-lande lukkede grænser og indførte strenge begrænsninger i samfundet.