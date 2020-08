Ukrudtsmidlet Roundup er blevet anklaget for at være kræftfremkaldende. (Arkivfoto)

Tysk Roundup-ejer taber 70 milliarder efter masse-forlig

Selv om Bayer ikke mener, at Roundup er kræftfremkaldende, har selskabet indgået forlig i tusinder af sager.

Det har været en dyr omgang for den tyske kemikaliegigant Bayer at indgå en lang række forlig i USA omhandlende ukrudtsmidlet Roundup.

I andet kvartal, hvor forligene er blevet indgået, har Bayer tabt 9,5 milliarder euro. I dansk valuta svarer det til lidt over 70 milliarder kroner.

Forligene i USA er blevet indgået i tusindvis af sager, hvor Roundup er blevet anklaget for at være kræftfremkaldende.

Bayer venter selv, at det kommer til at koste selskabet 10,9 milliarder dollar - eller 69 milliarder kroner - at indgå forlig i cirka 125.000 sager og håndtere potentielt nye sager vedrørende ukrudtsmidlet.

Det oplyser selskabet i forbindelse med sit halvårsregnskab.

Sagsøgerne har krævet erstatning, fordi de mener at kunne påvise, at Roundup har givet dem kræft.

Bayer har overtaget søgsmålene, i forbindelse med at det for nogle år siden opkøbte selskabet Monsanto, som oprindeligt står bag Roundup.

Allerede omkring sammenlægningen mellem de to selskaber var der lagt sager an omkring ukrudtsmidlet.

Bayer har tidligere afvist, at Roundup skulle være kræftfremkaldende.

I Danmark har det tidligere været et politisk krav fra flere partier, at det aktive stof i Roundup, glyphosat, skulle forbydes. Men det er fortsat lovligt.

Seniorforsker Susanne Hougaard Bennekou ved Fødevareinstituttet på DTU har tidligere forklaret til fagmediet Videnskab.dk, at der ikke er påvist nogen sammenhæng mellem kræft og de doser af Roundup, som mennesker er blevet udsat for.