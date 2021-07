Twitter og Snapchat nyder godt af reklamemarked i vækst

De to techselskaber melder begge om solid vækst i andet kvartal, i takt med at flere lande genåbner.

Twitters aktiekurs er torsdag steget med helt op til ni procent, efter at selskabet har annonceret en højere indtjening end forventet i andet kvartal.

Det skriver mediet CNBC.

Selskabet melder således om en profit på 65,6 millioner dollar i kvartalet. Det svarer til knap 415 millioner kroner og er en markant forbedring i forhold til samme kvartal sidste år, hvor Twitter meldte om et tab på 8,7 milliarder kroner.

Samlet er Twitters omsætning steget med 74 procent i forhold til sidste år til 1,19 milliarder dollar eller godt 7,5 milliarder kroner.

Det er ifølge CNBC godt 670 millioner kroner højere end analytikernes forventninger.

Det forbedrede resultat skyldes ifølge Twitter selskabets arbejde med at forbedre effektiviteten af dets reklamer, der traditionelt har haltet langt efter konkurrenter som Facebooks.

De forbedringer sammenlagt med øget efterspørgsel på reklamer, i takt med at mange lande så småt er i gang med at genåbne efter pandemien, har hjulpet med at sætte skub i omsætningen.

- Samtidig med at vi går ind i anden halvdel af 2021, sælger vi mere, lærer hurtigere og hyrer fantastiske talenter, siger direktør Jack Dorsey i en udtalelse ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Twitter melder samtidig om cirka 206 millioner brugere i andet kvartal. Det er ifølge Reuters på linje med forventningerne.

Selskabet regner desuden med, at omsætningen fortsætter med at stige i tredje kvartal.

Twitter gennemgik sidste år et af de sværeste år i firmaets historie. Det skyldtes især, at mange annoncører trak deres reklamekroner, da pandemien var på sit højeste.

Torsdag er den sociale medievirksomhed Snap, der står bag appen Snapchat, også kommet med regnskab for andet kvartal.

Det viser ifølge Reuters en omsætning, der er steget med 116 procent i forhold til samme tidspunkt sidste år til 982 millioner dollar svarende til 6,2 milliarder kroner.

Samtidig er selskabets samlede tab faldet med 53 procent til 152 millioner dollar fra 326 millioner dollar for et år siden.

Ygal Arounian, som er analytiker ved Wedbush Securities, siger ifølge Reuters, at både Twitter og Snap i øjeblikket nyder godt af et stærkt marked for reklamer.

- Det bliver tydeligt med Twitter og Snaps resultater, at markedet for digitale reklamer buldrer derud af i øjeblikket. Og genåbninger kommer til at styrke annoncørernes budgetter yderligere, siger han ifølge Reuters.