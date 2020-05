Tvungne mundbind kan blive virkelighed i danske lufthavne

Når rejsende igen kan lette fra danske lufthavne, efter at coronavirusset har lukket grænser og holdt de fleste fly på jorden, vil det ske med nye regler for at mindske smittefare.

- De regler skal vi nu diskutere sammen med de danske myndigheder. Hvordan passer det ind i den danske sammenhæng, siger Michael Svane, direktør for brancheforeningen Dansk Luftfart under Dansk Industri.

- Det er et vigtigt og nødvendigt skridt, fordi det også handler om, at passagererne skal have tillid til, at de igen kan sætte sig op i en flyvemaskine, siger han.

Torsdag mødes repræsentanter fra dansk luftfart med transportminister Benny Engelbrecht (S) om, hvad der skal gælde i Danmark.

Easa anbefaler ekstra rengøring, massiv skiltning og information om hygiejne og sikker afstand mellem passagererne i lufthavne og flykabiner.

Men derudover lyder det, at passagerer skal bære mundbind, fra de går ind i lufthavnen, mens de sidder i flyet, og til de forlader lufthavnsterminalen på destinationen.

Og det kan meget vel være noget, der kommer til at gælde for rejsende i danske lufthavne.

Benny Engelbrecht siger, at det er en central anbefaling, at passagerne bærer mundbind under hele rejsen:

- Det er ikke helt på linje med Sundhedsstyrelsens anbefalinger om mundbind. Men det vil være helt naturligt, at de danske selskaber følger de fælles retningslinjer, idet luftfart er en grænseoverskridende aktivitet.

Flere lande har indført obligatorisk mundbind i det offentlige rum. Men ifølge den danske Sundhedsstyrelse er det usikkert, om det har en effekt på smittespredningen.

Easa lægger op til, at rejsende, der ikke har mundbind på, bliver bortvist fra lufthavnen eller nægtet adgang til flyet.

Luftfartsselskabet SAS, der onsdag meddelte, at en del af selskabets flyvninger genoptages i juni, har allerede indført krav om mundbind.

Det samme har flere andre selskaber, mens Norwegian har meldt ud, at det afventer Easa's anbefalinger.