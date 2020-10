Tusindvis stillede sig i ledighedskøen 1. oktober

Det har også øget det samlede antal af ledige fra 153.000 ledige ved udgangen af sidste uge til knap 161.000.

Selv om tallene kunne indikere et mærkbart skred, skal man ifølge økonom hos Arbejdernes Landsbank Anders Christian Overvad være varsom med at tolke for meget på en dag.

Blandt andet peger han på, at der kan være en teknisk grund til, at stigningen i antallet af ledige kan misvisende.

- Vi kender først det potentielle antal afmeldte ledige med en dags forsinkelse, hvorfor dagens tal ikke tager højde for, at også mange har afmeldt sig som ledige, skriver han i en analyse.

Det betyder, at torsdagens stigning måske bliver spist fredag, når afmeldingerne bliver registreret.

Siden juli har antallet af ledige været stabilt faldende. I alle uger undtagen en er køen af ledige blevet kortere. Og de seneste ni uger er der blevet mellem 350 og 7200 færre ledige.

Når man framelder sig som ledig, kan det være, fordi man har fået et nyt job. Men det kan også skyldes, at man er begyndt på et studie, er blevet sygemeldt, er gået på barsel eller på anden måde har forladt arbejdsmarkedet.

Derfor kan man heller ikke sætte lighedstegn mellem antallet af tabte job og antallet af ledige.

Selv om ledigheden er faldet de seneste uger og måneder, er det ifølge Anders Christian Overvad ikke givet, at det bliver ved.

- Dansk økonomi står i en meget skrøbelig tid, og ser vi fremad, forventer vi desværre, at ledigheden igen vil begynde at stige, skriver han i sin analyse.

- Mange virksomheder står i en ny økonomisk virkelighed i et lavere gear end før, og de vil nu se ind i en trimmeperiode, hvor medarbejderstaben tilpasses den nye situation.