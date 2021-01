Tusindvis kom i job før omfattende nedlukning

For sjette måned i træk steg antallet af lønmodtagere i Danmark i november. Tallene er fra før nedlukningen.

Der var fremgang på det danske arbejdsmarked før den delvise nedlukning af samfundet i december.

I november blev der således skabt 3100 job. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Det var sjette måned i træk med fremgang på arbejdsmarkedet efter en brat nedtur i foråret under den første nedlukning.

Det er primært flere job inden for det offentlige, som trækker beskæftigelsen op.

- Det er et rigtig kraftigt comeback, som arbejdsmarkedet har været inde i det sidste halve år, og det betyder, at vi næsten er kravlet op af krateret fra foråret sidste år, siger Jeppe Juul Borre, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

- Men det skal ses i sammenhæng med, at vi er startet 2021 i gå-tempo på arbejdsmarkedet på grund af nedlukningen, siger han.

Der var størst fremgang inden for sundhedsvæsenet, hvor der kom 2800 flere i job, mens den største tilbagegang var i restaurationsbranchen, hvor antallet af lønmodtagere faldt med 4500.

Med den samlede stigning i november er antallet af lønmodtagere faldet med 21.000, når man sammenligner med februar sidste år - tiden før coronaudbruddet.

Tallene for november kan allerede synes en smule forældede, da Danmark i store dele af december og januar har været delvist nedlukket.

Antallet af ledige - der ikke må forveksles med beskæftigelsen - er steget med knap 12.000 siden midten af december. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Det er dog normalt, at der er flere ledige i januar. Under coronakrisen - fra 9. marts 2020 og frem - er ledighedskøen vokset med 40.000.

- Når vi ser på smitteudviklingen og restriktionerne, så burde det give et tilbageslag for økonomien og arbejdsmarkedet, men ikke så voldsomt som under første nedlukning.

- Der har været en stigning i ledigheden i januar, hvilket ikke er unormalt, og den merledighed, vi har set, har ikke været voldsom, siger Jeppe Juul Borre.

- Både myndigheder, virksomheder og forbrugere er blevet bedre til at håndtere krisen. Vi er mere trygge i samfundet end i foråret, siger han.

Jeppe Juul Borre forventer, at der i 2021 vil komme en gradvis bedring på arbejdsmarkedet og i dansk økonomi, i takt med at vaccinerne bliver rullet ud, og samfundet kan åbne igen.

- Coronaen vil slippet grebet om samfundet, og det vil få forbrugerne til at bruge flere penge, siger han.