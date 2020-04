Tusindvis af firmaer har fået lån og kassekredit i coronakrisen

Hvis en virksomhed har bedt banken om hjælp under coronakrisen, er der tilsyneladende stor sandsynlighed for, at det er blevet imødekommet.

Det fremgår af en opgørelse fra Finans Danmark, der er interesseorganisation for den finansielle sektor.

Opgørelsen dækker over indberetninger fra fire af landets største banker.

I alt har bankerne hjulpet 4700 virksomheder med cirka 62 milliarder kroner, siden Danmark lukkede delvist ned i midten af marts.

Det svarer til, at 98 procent af de virksomheder, der har bedt bankerne om hjælp, har fået det ifølge Finans Danmark.

Hjælpen fra bankerne er gået til ydelseshenstand, bevilliget overtræk samt låne- og kreditforhøjelser.

- 98 ud af 100 virksomheder får hjælp, når banken behandler deres sag - det er vi stolte af, siger Ulrik Nødgaard, administrerende direktør i Finans Danmark, i pressemeddelelsen.

- Der er ingen tvivl om, at alle danske banker løser en vigtig samfundsopgave, som udføres af tusindvis af bankansatte, der lige nu arbejder hjemmefra i døgndrift for at finde løsninger til ramte kunder.

Direktøren understreger, at lån og kreditter skal gives på forsvarlig vis.

Derfor vil der med udsigt til en af de største økonomiske nedture i nyere dansk historie også være virksomheder, som vil få et nej fra banken.

Det vil typisk være virksomheder, som stod svagt økonomisk, allerede inden epidemien brød ud, lyder det fra Ulrik Nødgaard.

Opgørelsen viser også, at hjælpen går til store såvel som små virksomheder. Af de 4700 virksomheder er 4200 af dem små og mellemstore firmaer.

Indberetningerne stammer fra Danske Bank, Nordea, Nykredit og Spar Nord.

For lidt over en uge siden viste en opgørelse fra Erhvervsministeriet, at mere end 55.000 virksomheder havde ansøgt om at få del i de politiske hjælpepakker.

En af hjælpepakkerne giver mulighed for lønkompensation til virksomheder. Med den kan virksomhederne sende ansatte hjem på grund af coronakrisen, hvor staten går ind og dækker op til 30.000 kroner af lønnen hver måned.

Det skal være med til at sikre, at virksomheder beholder deres ansatte frem for at fyre dem.

Erhvervsministeriet skønner, at hjælpepakkerne holder hånden under mindst 100.000 job.