Turisterne strømmer til Danmark - overnatninger sætter rekord

2019 blev endnu et rekordår for turismen i Danmark.

Antallet af overnatninger steg til 56 millioner. Det er en stigning på 2,2 millioner fra 2018.

Det viser tal fra Danmarks Statistik. Tallene dækker sommerhuse, hoteller, feriecentre, campingpladser, vandrerhjem og lystbådehavne.

Det er især tyske turister, der oftere besøger Danmark.

- Tyskerne har igen genopfundet Danmark, og det er en stor del af forklaringen på den fremgang, vi har set sidste år, siger Jan Olsen, der er direktør for turismeorganisationen Visit Denmark.

Tyske turister ses især i sommerhuse, hvor de udgør næsten to tredjedele af de knap 21 millioner overnatninger i 2019.

Til gengæld har lidt færre svenskere været forbi Danmark sidste år, mens det har været status quo for norske besøgende.

Det forklarer Jan Olsen med, at både den svenske og norske krone er blevet svækket, så turister fra de to lande får lidt mindre for pengene i Danmark.

Ser man på de forskellige overnatningsformer, har hoteller haft den største fremgang det seneste år. Det er især danskere, der har sikret den fremgang.

Selv om overnatninger på hoteller er vokset mere, er sommerhuse fortsat den mest udbredte ferieform i Danmark.

Campingpladser og lystbådehavne havde som de eneste lidt færre overnatninger sidste år end tidligere. Det skal ses i lyset af den rekordvarme sommer i 2018.

Jan Olsen fra Visit Denmark hæfter sig ved, at turisterne i højere grad er spredt ud over hele året end tidligere.

- Det er godt for Danmark, at turismen lever hele året. Det giver en bedre balance og skaber mere stabil beskæftigelse - især i yderområderne, siger han.

I 2020 forventer Jan Olsen endnu et rekordår for den danske turisme.

- Det vil formentlig være vækst igen, som især kommer fra Tyskland. Men generelt ser vi - bortset fra Kina - ikke de store udfordringer på de markeder, vi arbejder på, siger Jan Olsen.

Coronavirusset, der i øjeblikket huserer i særligt Kina og har kostet flere end 1000 personer livet, kan udfordre branchen.

Jan Olsen understreger, at Kina med omkring 250.000 overnatninger om året udgør en relativt lille del i det samlede billede.

- Kina er ikke det største marked, men det er klart, at hvis det også gør sig gældende, når vi kommer ind i højsæsonen, så kan det komme til at spille ind, siger han.