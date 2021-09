Foto: Foto: Visit Nordsjælland

Turister kan lide grønne ferier

Erhverv - 09. september 2021 kl. 13:15 Kontakt redaktionen

Der er stor efterspørgsel efter miljøcertificerede destinationer og overnatningssteder, og grønne og bæredygtige løsninger er blevet vigtigere for turisterne, når de rejser på ferie. Det viser en ny undersøgelse, som VisitDenmark har gennemført blandt turisterne på nærmarkederne.

Undersøgelsen er baseret på 5.384 interview i Tyskland, Holland, Sverige og Norge, og analysen fokuserer på den del af befolkningerne, som er »grønne idealister«, det vil sige de turister, som i høj eller meget høj grad forventer, at miljø og bæredygtighed vil få betydning for deres fremtidige rejsevalg.

Mellem 60 og 71 procent af de grønne idealister i de fire lande overvejer at rejse til en miljøcertificeret destination, mens 55 procent og 65 procent overvejer et certificeret overnatningssted på ferien. Efterspørgslen er størst blandt de grønne idealister i Tyskland.

- Vores analyse viser, at der blandt de miljøbevidste turister er en stor efterspørgsel efter destinationer og overnatningssteder, som er miljøcertificerede. I kampen om de internationale turister kan det blive en konkurrenceparameter, at turistvirksomheder og destinationer ikke kun investerer i bæredygtige løsninger, men også i at synliggøre arbejdet for turisterne via en miljøcertificering, siger kommunikationschef Anders Rosbo, VisitDenmark.

Det er tredje år i træk, at VisitDenmark spørger til turisternes holdning til bæredygtighed. Igen er tendensen stærkest blandt de grønne idealister i Tyskland. Her svarer 27 procent, at »grønne løsninger og bæredygtighed« er et vigtigt rejsemotiv. I 2019 lå andelen på omkring 10 procent.

Analysen viser dog også, at bæredygtighed fortsat rangerer lavt som rejsemotiv sammenlignet med afslapning, naturoplevelser mv., som også for grønne idealister er de primære rejsemotiver for en ferie.