Turister betyder flere penge mellem hænderne

- Mad og shopping er vigtigt for turister. Vi ved allesammen, at pengene sidder lidt mere løst, når man er på ferie, og derfor er alt fra grillbarer til tøjforretninger afhængige af, hvordan det går med turismen. Den bedste måned for detailbranchen er altid julemåneden, men i Stege er den bedste måned faktisk juli, for turister elsker at bruge penge, og det har de formået at udnytte. Det handler om at have de varer og tilbud, som turisterne efterspørger, siger Martin Bender.