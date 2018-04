Se billedserie Der er godt gang i salget i gårdbutikken på Bråby Bygade 10. Især potterne her med påskeliljer er i høj kurs. Foto: Kathrine Harvey

Tulipan-gartner går egne veje i konkurrencen med supermarkeder

09. april 2018
Af Kathrine Harvey

I den lille landsby Bråby, der ligger små fire kilometer fra Haslev, har ægteparret Bent og Jette Larsen haft tulipangartneri i 24 år. Og efter en lang vinter mærker de nu, at foråret er kommet.

Toftegård Tulipaner langer over 300.000 tulipaner over disken i deres gårdbutik og på stande rundt om i landet hvert eneste år. Og de er kun to mennesker om foretagendet. De køber selv løgene ind, forspirer dem, planter dem ud på lange rækker, og de passer og plejer og høster dem selv.

- For os starter sæsonen i december, og vi er ved at være sidst på tulipansæsonen omkring 1. maj. Den palle, vi har stående her, det er den sidste i år, fortæller Bent Larsen, mens han nipper lidt i narcisserne.

Avisen har været på besøg hos tulipangartneriet lige inden påske, og der er påskeliljerne selv sagt i høj kurs hos kunderne.

- I år har det dog været så koldt, at mange faktisk har købt vores store potter med påskeliljer. Påskeliljerne er ikke nået at komme frem hjemme i folks haver endnu, og det er rigtig godt for os, for så kommer de her og køber vores, som er langt fremme, siger Jette Larsen.

Bent Larsen har dog de senere år bemærket, at hans kunder efterspørger sorter, både hvad angår tulipaner og påskeliljer.

- Alle supermarkeder sælger jo tête à tête til fem kroner i dag. Det er de små påskeliljer. Det kan og vil vi ikke konkurrere med, så derfor bliver vi nødt til at skille os ud ved at have et særsortiment af blomster, som man ikke kan købe andre steder, og dét er folk vilde med, siger Bent Larsen.

