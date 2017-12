Tryg skal kæmpe for at holde på Alkas kunder

Forsikringsselskabet Alka er født ud af fagforeningerne, og kunderne har været vant til at være i et selskab, der ikke lever med aktiemarkedets krav om afkast og optimering. Nu er de købt af Tryg, der skal kæmpe for at beholde dem.

Tryg har lagt 8,2 milliarder kroner på bordet for Alka. Alka er et af de forsikringsselskaber i Danmark, der har de gladeste kunder og stærkeste forsikringsforretning. Rigtigt mange af Alkas kunder er fagforeningsmedlemmer.

- Alka har været mere kundeorienterede, end de kan være hos Tryg, siger forsikringsanalytiker hos Sydbank Mikkel Emil Jensen.

- Alka har haft meget lave priser. Hvilket selvfølgeligt også forklarer noget af kundetilfredsheden. Så det bliver en balancegang for Tryg at kunne bevare det, som Alka står for.

Flere fagforeninger har da også allerede før salget, mens det endnu var på rygtebasis, rynket brynene over udsigten til, at Alka skulle sælges.

- Trygheden til arbejderen og de svageste er blevet så stor en succes, at det har udviklet sig til et guldæg for dansk fagbevægelse.

- Dermed er fristelsen for en kortsigtet gevinst åbenbart blevet for stor for flertallet af aktionærer, som nu er klar til at sælge ud for ussel mammon, sagde Max Meyer, formand for Blik- og Rørarbejderforbundet, til Berlingske søndag.

I forbindelse med salget gør Alka meget ud af, at de aftaler, der er lavet med fagforeninger, ikke bliver rørt. I en meddelelse skriver Alka, at man har aftalt med Tryg, at "salget ikke får indflydelse på kundernes forsikringsforhold".

- Tryg ønsker at fortsætte Alka's forretningsmodel med at tilbyde konkurrencedygtige priser til forbundsmedlemmerne.

- Vi har i forbindelse med salget fået sikkerhed for, at præmien på vores medlemmers nuværende forsikringer en årrække ikke stiger mere, end pris- og skadeudviklingen eller individuelle forhold tilsiger, skriver bestyrelsesformand i Alka Kim Simonsen.

Også Socialpædagogerne og Dansk El-Forbund har offentligt ytret bekymring.

Alka fortæller i samme meddelelse, at man sælger, fordi der kommer større og større krav til forsikringsselskaber i form af it, kapital og sikkerhed.

Derfor har man valgt at sælge det fagforeningsejede forsikringsselskab, hvis kunder altså nu skal vende sig til at være hos et selskab, der er ejet af professionelle interesser.

- Der er nogle modsatrettede effekter mellem, hvad Alka har stået for, og hvad de kommer til at stå for under Tryg, siger Mikkel Emil Jensen.

