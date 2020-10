Trods vokseværk bløder B&O stadig penge på bundlinjen

Derfor kan Bang & Olufsen glæde sig over både vokseværk og et faldende underskud, der dog ikke er forsvundet.

Bang & Olufsen omsatte for 462 millioner kroner i over de tre måneder mod 419 millioner kroner samme tid sidste år. Dermed kan Bang & Olufsen igen glæde sig over vokseværk, efter at have kæmpet med at holde omsætningen stabil.

Samtidig har selskabet barberet 31 millioner kroner af sine omkostninger som del af et spareprogram.

De to elementer har dog ikke været nok til at løfte Bang & Olufsen ud af de røde tal på bundlinjen. Selvom underskuddet er mere end halveret, har Bang & Olufsen stadig tabt 49 millioner kroner i kvartalet.