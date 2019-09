Trods stigende beskæftigelse: Arbejdstid falder

Det er Danmarks Statistik, der laver opgørelser over antallet af personer, der har et arbejde, og kører det sammen med antallet af timer, som den samlede pulje af beskæftigede leverer.

Her blev status i andet kvartal, at selv om der kom flere i arbejde, blev der samlet set arbejdet færre timer.

Selv om det kan virke paradoksalt, sker det fra tid til anden. Seneste tilfælde var i første kvartal af 2018.

I andet kvartal i år er antallet af beskæftigede steget med omkring fem tusinde. Det er en del under de to foregående kvartaler, hvor over 10.000 flere fik et job.

Selv om der i andet kvartal var flere hænder til at udføre arbejdet, blev de på arbejdet omkring 2000 timer mindre end kvartalet før.

Det er et mindre fald end starten af 2018. Dengang var der en vækst i beskæftigelsen på næsten 13.000 personer, mens antallet af arbejdstimer faldt med 12.000.

Dykker man ned i tallene, kan man se, at væksten i beskæftigelse er nogenlunde jævnt fordelt over forskellige sektorer. Det samme gør sig ikke gældende for antallet af timer leveret.

I den offentlige sektor er der blevet leveret 0,2 procent flere timer, i takt med at beskæftigelsen er steget med det samme.

I den private sektor er 0,2 procent flere personer kommet i arbejde, men de har samlet set været 0,4 procent mindre på arbejde.

Årsagen til faldet fremgår ikke af Danmarks Statistiks tal.

Ifølge cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer kan en mulig forklaring være, at der er kommet flere deltidsbeskæftigede.

Men der kan også være en mere "dyster" forklaring - nemlig at efterspørgslen er faldet, skriver han i en analyse.

- I en sådan situation vil virksomhederne normalt først skære i antallet af arbejdstimer før en eventuel tilpasning i antallet af medarbejdere, skriver han.

Samme tanke har slået cheføkonom i Dansk Byggeri Bo Sandberg.

Han forklarer, at den lavere arbejdstid kan være et udslag af mindre arbejde, hvilket har betydet et fald i overtidsarbejde og lignende.