Trods risiko for storkonflikt er vores økonomiske tillid høj

Hos Dansk Erhverv kalder man en forbrugertillid på 8,5 for et "højt niveau".

Indikatoren belyser befolkningens syn på den nuværende og fremtidige økonomiske situation.

Til sammenligning lå indekset på omkring -16 i 2008, da den globale finanskrise brød ud.

- Forbrugerne ser således ikke ud til at være blevet slået ud af kurs af risikoen for konflikt på det offentlige arbejdsmarked eller aktieuroen i starten af februar, skriver cheføkonom Steen Bocian i en analyse og tilføjer:

- Grundlæggende er den høje forbrugertillid et udtryk for, at solid jobskabelse, høj reallønsvækst, lave renter og stigende huspriser giver tæt på de perfekte betingelser for øget forbrug.

Set over de seneste seks måneder ligger indekset på 7,7.

Hos Jyske Bank mener man også, at danskerne viser højt humør, selv om der er flere ting, som egentlig godt kunne have stukket en kæp i det økonomiske hjul.

Her nævner cheføkonom Niels Rønholt i en analyse blandt andet præsident Donald Trumps trusler om en handelskrig.

- Mon ikke det skyldes, at det trods alt er svært at forestille sig, at han virkelig er klar til at skyde sig selv i foden med en stor handelskrig?, spørger han retorisk.

Økonomerne undrer sig dog over, at den sunde forbrugertillid ikke udmønter sig i et større forbrugsopsving.

Både Steen Bocian og Niels Rønholt mener, at det er finanskrisen, der fortsat ligger i forbrugernes baghoveder.

- Man må bare endnu engang konstatere, at danskerne stadig sparer meget op, lyder det fra Niels Rønholt.