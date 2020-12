Trods nedlukning: Du kan stadig købe vin og fyrværkeri

Blandt dem er 7-Eleven-kioskerne. Jesper Østergaard, der er administrerende direktør for 7-Eleven i Danmark, har skruet ned for forventninger til perioden.

Landet over vil gadebilledet den kommende uge være præget af lukkede butikker. Men enkelte - foruden supermarkeder, apoteker og bagere - har fået lov at tage imod kunder mellem jul og nytår.

- Normalt ville det være fantastisk, at vi måtte åbne, mens alle andre skulle lukke. Men vi har en middel forventning til perioden, fordi vi primært lever af folk på farten, og der er ikke udsigt til særligt mange af dem.

- Alle siger, de bliver hjemme, og man samles kun i små grupper, så vi forventer faktisk en relativt stille jul i forhold til, hvad vi plejer at gøre, siger han.

En række af kædens kiosker ligger ved togstationer, men da der er blevet længere mellem togpassagererne i år, kan åbningstiden ved visse 7-Eleven-butikker også være indskrænket.

Kiosker er ikke de eneste, som må holde åbent. Også eksempelvis vinhandlere og fyrværkeributikker kan tage imod kunder de sidste af årets dage. Begge dele betegnes nemlig som dagligvarer.

Det samme gælder Matas-butikkerne. Som udgangspunkt holder alle kædens butikker åbent, fortæller kommunikationschef Klaus Fridorf. Han forventer dog ikke det store rykind af kunder mellem jul og nytår.

- Jeg tror, det bliver relativt sporadisk. Det bliver folk, som skal ned og have de mest nødvendige varer, for eksempel håndsprit, mundbind, sæbe eller andre hygiejneartikler og helseprodukter, vurderer han.

I et forsøg på at få kunderne til at sprede sig mere ud over de næste uger har butikskæden forlænget byttefrister på køb til 28. februar.

- Vi opfordrer også til, at folk kommer i januar for at bytte deres gaver i stedet for at gøre det mellem jul og nytår, siger Klaus Fridorf.

Alle indkøbscentre, stormagasiner, arkader og basarer skal holde lukket. Dagligvarebutikker, apoteker og supermarkeder i centrene må dog gerne holde åbent.

Der er stadig krav om at bruge mundbind eller visir i butikkerne. Mundsbindskravet samt forbuddet mod at samles flere end ti på offentlige steder gælder som udgangspunkt til og med 28. februar.

Butikslukningerne er varslet til at udløbe med 3. januar 2021.