Trods henstilling: Regeringen afviser indgreb på boligmarkedet

Det Systemiske Risikoråd har tirsdag indstillet til regeringen, at den strammer mulighederne for at få et afdragsfrit lån i forbindelse med et boligkøb. Men det afviser regeringen, oplyser erhvervsminister Simon Kollerup (S).

Risikorådet begrunder henstillingen med, at "robustheden" bør forbedres hos de mest gældsatte boligejere. Det skal klæde dem bedre på mod blandt andet højere renter eller faldende priser.

Men erhvervsministeren skriver, at regeringen i højere grad lytter til Det Økonomiske Råd, der er også kaldes de økonomiske vismænd, som har frarådet et indgreb.

Det oplyser han i et skriftligt svar.

- Regeringen har en forventning om - på lige fod med de økonomiske vismænd - at priserne dæmpes igen på grund af genåbningen af samfundet og forventningen om stigende renter, skriver han.

- Derfor har vi ikke planer om et indgreb på boligmarkedet.

- Vi skal også huske på, at der de senere år er strammet op. Det gælder både med henhold til udbetalingskrav og adgangen til de mest risikable lån.

Samtidig angiver erhvervsministeren, at et indgreb kan få store omkostninger for potentielle købere, som en årsag til at fare med lempe.

- Jeg er meget bevidst om, at indgreb kan have konsekvenser for dem, der drømmer om at komme ind på boligmarkedet, skriver han.

- Det er vigtigt, at vi har et sundt boligmarked, der ikke udvikler sig til en overophedning, og derfor skal vi altid holde øje med udviklingen på boligmarkedet.