Trods hårdt år: Vestas sidder stadig øverst på vindtronen

At Vestas er den største producent i verden, er ikke overraskende, vurderer Vestas-analytiker Jacob Pedersen fra Sydbank.

- Vestas har en global tilstedeværelse, som de andre producenter misunder. Man sælger vindmøller på alle markeder, hvor det kan lade sig gøre.

- Samtidig har man nogle rigtig gode produkter. Man har vundet rigtig mange ordrer i 2016 og 2016, så derfor er det ikke nogen overraskelse, at Vestas i 2017 troner højest, siger han.

Vestas var ligeledes at finde øverst på ranglisten i 2016.

De globale vindmarkeder har været ramt af ændrede markedsvilkår i 2017, og producenterne tjener færre penge på møllerne.

Det viste sig i Vestas' årsregnskab fra 2017. Prisen, som selskabet kunne tage per megawatt, faldt med 14 procent i forhold til året før.

At Vestas er verdens største producent, er dog med til at begrænse prispresset, vurderer Jacob Pedersen.

- Der er ingen tvivl om, at de stordriftsfordele, som Vestas får ud at sælge så mange møller, gør, at prispresset ikke kommer til at ramme indtjeningen så hårdt, som det ellers ville have gjort, siger han.

Nærmeste konkurrent er vindmølleproducenten Siemens Gamesa, der har et mål om at være ledende inden for vindmølleindustrien i 2020.

Det kan ifølge Jacob Pedersen være et hårdt pres på Vestas, men på kort sigt vurderer han dog, at Vestas kan holde konkurrenterne stangen.

- Hvis man kommer frem mod 2018, er mit bedste bud, at den ordrebeholdning, som Vestas sluttede 2017 med, vil gøre selskabet i stand til også i 2018 at være den største vindmølleproducent i verden, siger han.