Trods globalt opsving sælger danske firmaer mindre til udlandet

- Eksporten havde et dårligt første kvartal, hvilket er utrolig skuffende, da vi står midt i et globalt opsving, siger chefanalytiker Allan Sørensen fra Dansk Industri i en kommentar.

Samme melding lyder fra analytiker Bjørn Tangaa Sillemann fra Danske Bank.

- Vareeksporten er dermed uændret i forhold til for et år siden - ikke særligt imponerende, taget i betragtning at der har været solid fremgang på de danske eksportmarkeder, skriver han:

- Det burde have givet mere medvind. Især eksporten af maskiner har været skuffende. Her langt inde i opsvinget er der kommet fornuftigt gang i investeringerne rundt omkring i Europa, og det burde også have givet en større efterspørgsel efter danske maskiner.

Ifølge cheføkonom Niels Rønholt fra Jyske Bank er det det ikke den helt store overraskelse, at eksporten er gået lidt tilbage. Der har været tegn på, at det ville gå den vej, mener han.

- Nøgletallene fra Euroland er bøjet noget af for 1. kvartal, og det ville være underligt, hvis det ikke havde smittet af på de danske tal. Samtidig ser vi også nogle indikationerne på, at den globale handel generelt har været lidt ramt.

- Eksportordrerne på verdensplan har haft pil nedad, og containertrafikken er også bøjet. Det er klare tegn på en opbremsning, skriver han.

Mens de danske virksomheders eksport gik lidt tilbage, så er der mere gang i handlen den anden vej over grænsen. Importen af varer stiger.

- Importen af varer steg i marts med 3,5 procent, og eksporten af varer faldt med 0,4 procent. Set over de seneste tre måneder er importen steget med 0,2 procent, mens eksporten er faldet med 1,2 procent, skriver Danmarks Statistik.