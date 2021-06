Trods genåbningsaftale: Mange virksomheder er fortsat hårdt ramt

Det forklarer Lars Ramme Nielsen, der er chef for turisme og oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv.

- Vi mener overordnet, at det er god aftale, men dem der er hårdest ramt, bærer fortsat den tungeste byrde, siger han.

Det gælder ifølge Lars Ramme Nielsen erhverv som turisme, museer og store attraktioner som Tivoli.

Ifølge Lars Ramme Nielsen er det glædeligt, at restauranter får lov til at holde længere åbent.

- Vi får åbnet op for, at restauranter kan have åbent til klokken 24 - og midt i juli til klokken 2. Det er vi rigtig glade for. Derudover er vi rigtig glade for, at der nu kommer en samlet plan.

Der skal dog alt for meget til for at få kompensation i den nye aftale, mener Dansk Erhverv.

- Grænserne for hvornår man kan få kompensation, er alt for høj, det ligger på 40 procent nedgang før man kan få kompensation.

- Du kan ikke gå på arbejde, og kun tjene 60 procent af hvad du plejer at gøre. Så kompensationerne skal genbesøges, og vi er ikke gået på sommerferie endnu, siger Lars Ramme Nielsen.

I Dansk Industri glæder man sig over de udvidede åbningstider, et hævet forsamlingsloft og mindre behov for coronapas og mundbind, men efterlyser samtidig fokus på rejseregler.

- Det er glædeligt, at partierne tager et væsentligt skridt nærmere den fulde genåbning af Danmark.

- Men virksomhederne inden for turisme, oplevelser og luftfart er fortsat meget hårdt ramt. Derfor burde kompensationsordninger forlænges til 1. oktober, og det er afgørende at få gang i rejser igen.

Det siger Lars Sandahl Sørensen, der er administrerende direktør i Dansk Industri.