Trods færre til salg-skilte er det sværere at sælge lejlighed

Selv om antallet af lejligheder med til salg-skilte er blevet mindre, er det blevet sværere at sælge lejligheden.

Det tager i gennemsnit 171 dage at sælge en lejlighed. Det er en stigning på 23 dage sammenlignet med for et år siden.

Det viser tal fra Finans Danmark, finanssektorens talerør.

I samme periode er antallet af lejligheder til salg faldet med 221 til 8074.

- De sidste syv år har priser på ejerlejligheder kun gået en vej - opad. Og det er der tydeligvis ikke nok købere, der kan matche, siger Ane Arnth Jensen, der er vicedirektør i Finans Danmark.

- Vi kan se, at mange boligkøbere er gode til at forhandle sig til større rabatter, inden de skriver under på slutsedlen.

- Når man sætter prisen højt i forhold til det, som køberne vil give, så skal man indstille sig på en længere forhandlingsproces, siger hun i en pressemeddelelse.

Det er især helt nye lejligheder, der er bygget fra 2017 og frem, som tager lang tid at sælge, da de i gennemsnit ligger 260 dage.

Det er omtrent fire måneder længere end lejligheder fra 60'erne og 70'erne.

Ser man på de store byer, ligger lejlighederne kortest i København og Odense, mens det går mere trægt i byer som Randers og Kolding.

Ifølge økonom Anders Christian Overvad fra Arbejdernes Landsbank går det ikke så stærkt på lejlighedsmarkedet som tidligere.

- Det er blevet sværere at finde købere over det seneste år.

- Priserne er på et niveau, hvor færre kan være med, og så er der kommet strammere lånekrav, og det gør det sværere at komme ind på markedet som ny køber, siger han.

Han påpeger dog, at liggetiderne ikke er alarmerende i en historisk kontekst.

- Selv om det tager længere tid at sælge, så er salgstiderne ikke voldsomme sammenlignet med længere tilbage, siger Anders Christian Overvad.

Til gengæld går det lidt lettere med at sælge huse end tidligere. I gennemsnit er et hus til salg 247 dage, hvilket er tre dage mindre end for et år siden.