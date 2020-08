Artiklen: Trods coronakrisen kan året ende med vækst for Novozymes

Trods coronakrisen kan året ende med vækst for Novozymes

Novozymes' salg spås nu at vokse med op til to procent i år - eller at opleve et fald i samme størrelse.

Den gradvise genåbning af verden oven på udbruddet af coronavirus har givet danske Novozymes mere klarhed over resten af året.

Derfor tør enzymproducenten nu give et forsigtigt bud på facit for 2020, efter at forventningerne blev suspenderet tidligere på året.

Nu forventer Novozymes, at salget organisk - altså uden opkøb - kan ende med at vokse med op til to procent.

Det kan dog også ende med tilbagegang på ned til to procent, spår selskabet i sine forventninger til regnskabsåret.

Det fremgår af selskabets halvårsregnskab, der tirsdag er blevet offentliggjort, dagen før det egentlig var ventet.

- Coronapandemien er i høj grad stadig aktuel, og vi tager fortsat alle de nødvendige forholdsregler, så vi kan sikre vores medarbejderes sikkerhed, beskytte vores forretning og fortsat levere til kunderne.

- Men i takt med at flere og flere lande og økonomier genåbner, genoptager vi nu vores resultatforventninger, siger topchef Ester Baiget i en kommentar.

Sidste år solgte Novozymes, der producerer enzymer til blandt andet vaskepulver, for 14,4 milliarder kroner.

Trods coronakrisen kan salget altså ende med at vokse med op til 288 millioner kroner - eller falde med ned til det samme beløb.

2020 ser derfor ud til at blive et dårligere år, end forventningen var, da det blev indledt. Her spåede Novozymes en organisk vækst i salget på mellem en og fem procent.

I april, maj og juni solgte selskabet for 3,3 milliarder kroner, hvilket var tre procent mindre end sidste år.

Det blev blandt andet trukket ned af, at forbruget af benzin er faldet massivt i USA.

Det skyldes restriktioner, der har været indført for at inddæmme smitten med coronavirus.

Det har ramt Novozymes, der leverer enzymer til brug i bioethanol, som igen bruges i benzin.

Kvartalet gav dog et overskud på 646 millioner kroner. Det er er knap 250 millioner kroner mindre end de samme tre måneder sidste år.

Novozymes er målt på ansatte blandt de 30-40 største selskaber i Danmark. På verdensplan har selskabet omkring 6000 ansatte.

Selskabet er børsnoteret og med i det ledende danske aktieindeks, C25.