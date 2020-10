Trods corona starter flere ny virksomhed

Lysten til at starte ny virksomhed ser ikke ud til at være påvirket i større grad af coronakrisen.

Det viser tal fra data- og analysevirksomheden Experian.

Fra juli til september har 7192 nye virksomheder set dagens lys. Det er over 15 procent flere end sidste år, hvor 6251 nye virksomheder blev etableret i samme periode.

- Vi bliver overrasket gang på gang under den her atypiske krise.

- Og det er jo en positiv tendens, at så mange har lysten til at begynde et iværksættereventyr netop nu, siger Bo Rasmussen, der er nordisk salgsdirektør hos Experian, i en pressemeddelelse.

Set over hele 2020 har der været en tilbagegang i antallet af nyetablerede virksomheder sammenlignet med de foregående år.

Men reelt er der ikke tale om en stor nedgang, da der de foregående år er oprettet mange iværksætterselskaber - også kendt under forkortelsen IVS eller som såkaldte 1-krone-selskaber. Ordningen, der gjorde det muligt at oprette et selskab for blot en krone, er dog blevet skrinlagt.

Ifølge Bo Rasmussen gør IVS-ordningens ophør det vanskeligt at sammenligne tallene for det enkelte år, da der har været mange fiktive selskaber, der er oprettet, fordi det reelt ikke var forbundet med omkostninger at få et CVR-nummer.

Det er imidlertid muligt at sammenligne med sidste års tal for tredje kvartal, fordi IVS-ordningen på det tidspunkt var udfaset.

Bo Rasmussen mener derfor, at det er interessant at se, at iværksætterne er mere aktive i år end sidste år.

En del af forklaringen kan ifølge direktøren være, at der i Danmark er en fin hjemlig efterspørgsel på trods af corona.

- Det er ikke usandsynligt, at der er mange virksomhedsstiftere inden for webbaseret handel, der har set en mulighed i markedet på grund af stigende e-handel, der er drevet af tendensen om at handle ind på nettet frem for fysiske butikker, men også af at der er mange købelystne og købestærke danskere, siger Bo Rasmussen.

Han tilføjer, at det også er en mulighed, at en del danskere, der har mistet jobbet under corona, nu har fået skubbet til at begynde egen virksomhed.