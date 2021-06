Trods corona kom der flere dollarmillionærer sidste år

Det viser analysen World Wealth Report fra Capgemini. Det er 25. gang, at konsulenthuset laver en sådan rapport.

- For et år, hvor bruttonationalprodukterne i alle lande er faldet, må man konstatere, at det er udviklingen på de finansielle markeder og den fortsat store strøm af penge ud i markedet fra centralbankerne, som et langt stykke ad vejen driver formuefremgangen, siger Capgeminis direktør i Danmark, Claus Rydkjær, i en pressemeddelelse.

Bruttonationalproduktet - bnp - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det. Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

I Nordamerika steg antallet af dollarmillionærer sidste år med 10,7 procent, hvilket er den største fremgang noget sted i verden. Det er første gang i fem år, at den største fremgang i verden findes i Nordamerika.

Rapporten bekræfter ifølge Claus Rydkjær også, at de allerrigeste fortsat bliver endnu rigere.

Gruppen af personer med en formue på over 30 millioner dollar - 187,3 millioner kroner - steg med 9,6 procent til 200.900 personer.

Gruppen udgør omkring en procent af verdens dollarmillionærer, men sider på cirka en tredjedel af den samlede formue blandt millionærerne.

Den største koncentration af rige personer findes i USA, Tyskland, Kina og Japan. Her bor cirka tre ud af fem af dollarmillionærerne.

Danmark indgår ikke i årets rapport. Det gør til gengæld Norge og Sverige, hvor der var henholdsvis 186.200 og 152.700 dollarmillionærer.