Trods åbne grænser flyver langt færre på ferie end før corona

I Københavns Lufthavn var der i juli 1,2 millioner passagerer. Det viser lufthavnens egne trafiktal for juli.

Selv om der er blevet åbnet for rejser til det meste af Europa, er antallet af flyrejsende i de danske lufthavne fortsat langt under tiden før corona.

Det er en fordobling fra juni og skyldes blandt andet, at der blev åbnet for at rejse med coronapas i EU i slutningen af juni.

De mest populære destinationer har været Mallorca og Malaga i Spanien samt den græske ferieø Kreta.

- Der er liv i terminalerne igen, siger kommerciel direktør Peter Krogsgaard i en skriftlig kommentar.

- Efter 15 måneders krise og et 2021, hvor årets første fire måneder var som i 1962 med blot 5.000 rejsende dagligt, ser det ud til at vende. Vi kommer til at genåbne, i takt med passagerne vender tilbage, siger han.

Trods fremgangen er antallet af passagerer i Københavns Lufthavn kun på omkring 40 procent af niveauet før coronaudbruddet.

Ifølge Peter Krogsgaard er det især de lange ruter ud af Europa, der er ramt af tilbagegang.

Det skal ses i lyset af, at de danske myndigheder fraråder rejser til de fleste destinationer uden for Europa, medmindre man er færdigvaccineret.

I Billund Lufthavn, der er Danmarks næststørste lufthavn, har billedet været nogenlunde det samme i juli.

Her var 226.000 rejsende, hvilket er omkring det halve af normalen.

I Aalborg var der 88.000 passagerer. Det er 32 procent lavere end den tilsvarende måned i 2019.