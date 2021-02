Færgen Hammershus, der besejler ruten mellem Køge og Bornholm er en af de færger, der skal bygges om, så den kan sejle på alternative brændstoffer som ammoniak eller metanol.

Tre tiltag skal gøre Molslinjens færger fossilfrie

Af Anders Spanggaard

Foto: Jørgen C. Jørgensen

Gennem tre faser vil Molslinjen sikre, at selskabets færger i 2030 har reduceret udledningen af CO2 med 70 procent, endemålet - en 100 procents reduktion i CO2-udslippet skal nås i 2050.

Danmarks største indenlandske færgeselskab, Molslinjen sejler til og fra tre sjællandske havne, nemlig Odden, Køge og Kalundborg, og færgerne i de tre havne er med i hver sin fase af rejsen mod fossilfri sejlads.

Ruten mellem Kalundborg og Samsø udgør sammen med Fanøfærgen, Alsfærgen og Langelandsfærgen fase 1, der går ud på at gøre disse fire forholdsvis korte ruter fossilfrie ved at gøre dem fuldelektriske. Sejladsen til Fanø står først for, og her er der allerede bestilt en ny færge til over 100 millioner kroner.

- Nu tager vi Fanø først, så vi kan gøre os nogle erfaringer der, og så følger de tre andre ruter -herunder Samsølinjen - efter, oplyser Jesper Maack, pr- og kommunikationschef i Molslinjen.

For den samlede danske færgedrift vurderer andre aktører, at der allerede nu er en god forretning i at omlægge driften til at være baseret på el.Ifølge Børsen konkluderer en undersøgelse udarbejdet i 2016 af energigiganten Siemens, at 30 ud af 42 danske færgeruter vil være profitable, hvis de drives med elkraft fra allerede eksisterende teknologi såsom batterier.

Nye brændstoffer Trin nummer to i Molslinjens plan er at gøre ruterne til Bornholm fra blandt andet Køge fossilfrie. Her vil selskabet ombygge to af færgerne, så de kan sejle på alternative brændstoffer som ammoniak, metanol eller noget helt tredje. Fælles for de alternative brændsler er, at kan fremstilles fra el produceret ved eksempelvis vindkraft. Produktionen af de alternative brændstoffer kommer blandt andet til at foregå på den energi-ø et stort flertal i Folketinget fornylig besluttede at opføre ude i Nordsøen.

- Til begge Bornholmerfærgerne har vi fundet den nyeste generation af motorer fra finske Wärtsila. Det er de mest omstillingsparate motorer, som færgerne så er designet rundt om, så der er plads til brændstoftanke med mere, forklarer Jesper Maack.

Kun korte ruter til el De konventionelle færger kan bygges om, så der er plads til batterier eller tanke til ammoniak eller anden alternativ brændstof. Det er en anden sag med hurtigfærgerne, der sejler fra Odden over Kattegat til Århus eller Ebeltoft. En færge der skal op på 80 kilometer i timen med 1000 passagerer ombord plus biler og busser kan ikke sejle på el, da det vil kræve så megen batterikapacitet, at batterierne vil fylde hele fær- gen.

En almindelig langsom færge er ikke nogen decideret energisluger. En hurtigfærge er anderledes energitørstig, fordi der skal fortrænges enorme mængder af vand at skubbe en fuldt lastet færge frem med den hastighed.

Af den grund er de ude af billedet, når det gælder elektrificeret drift. Derfor bliver det først, når Molslinjen har fået sine korte færgeruter over på eldrift og fået de konverterbare færger ind på Bornholmslinjen, at selskabet vil gå efter fossilfri drift af færgerne på Kattegat med alternative drivmidler. Men deres tur kommer også, da det endelige mål er, at Molslinjen ikke skal have nogen CO2-udledning gennem de brændstoffer, færgerne sejler på.

- Vi er enige i regeringens målsætning om, at udledningen af CO2 er reduceret med 70 procent i 2030, og i 2050 er den nul. Derudover har vores nye ejere, kapitalfonden EQT en klar politik om, at vi skal være et miljørigtigt selskab, lyder det fra Jesper Maack, pr- og kommunikationschef i Molslinjen.

Han tilføjer, at det bliver et krav i fremtidige udbud af de danske færgeruter, at der skal sejles »grønt«. Ruten fra Kalundborg til Samsø bliver sendt i udbud senere på året, og her forventer Jesper Maack helt klart, at der vil være krav om brug af miljørigtig brændstof.