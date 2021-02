Lene Bakgaard og Anders Moestrup driver sammen konsulentvirksomheden Mobako. De har samlet tre råd til ledere, som skal gøre det nemmere for dem og deres medarbejdere at komme coronakrisen. Foto: Mobako Foto: Stanley With - stan-photo.com

Tre gode råd til ledere i en coronatid

Erhverv - 11. februar 2021 kl. 12:48

Af

Anders Spanggaard Anders Moestrup, som udgør den ene halvdel af den sjællandske konsulentvirksomhed Mobako forklarer til Erhverv Sjælland, at i disse coronatider, hvor mange ledere og medarbejdere arbejder hjemme hver for sig, skal du som leder være særligt opmærksom på medarbejderne.

- På distancen er du som leder nødt til at være endnu tættere på medarbejderne. Udfordringen for mange medarbejdere er, at de føler sig alene og i nogen grad mister kontakten til egen leder og kolleger. Herved falder effektivitet og trivsel, forklarer Anders Moestrup.

Hans partner i Mobako, Lene Bakgaard tilføjer, at det digitale rum ikke giver det samme kollegiale nærvær med mulighed for at kunne komme med et hurtigt spørgsmål, modtage støtte og vejledning fra sin leder. Derfor vil god »coronaledelse« for de fleste ledere handle om at bruge endnu mere tid på støtte og ledelse til den enkelte medarbejder, bare på distancen.

- Det kan være ved flere ugentlige check-up's, det kan være en-til-en møde digitalt med hyppigere interval end tidligere. Det kan også være, at man med de enkelte medarbejdere kan arrangere et gående møde ude i det fri, hvor man kan få drøftet de løbende sager, lyder det fra Lene Bakgaard.

Hos Mobako er det erfaringen, at mange medarbejdere spejler sig i nærmeste leders adfærd, så hvis han/hun bliver usynlig (fordi de er optaget af drift) vil det smitte af på medarbejdernes indbyrdes adfærd. Det gør den gode adfærd ligeledes. Derfor bliver du, som leder, et centralt omdrejningspunkt. Overvej derfor hvordan du kan være tæt på, selvom du er på distancen.

Det gode eksempel Det andet coronaråd til lederne fra Mobako har det gode eksempel som udgangspunkt.

I tiden under corona er det meget vigtigt, at du som leder fremstår som det gode eksempel for dine medarbejdere og kolleger. Under kriser er medarbejderne nemlig ekstra opmærksomme i forhold til lederen og følger lederens adfærd.

- Det er altså vigtigt, hvad du siger, men endnu vigtigere hvad du rent faktisk gør. Medarbejderne lægger mærke til din adfærd. Intet slår handling! Særlig vigtigt er det, at din adfærd følger din kommunikation - det lyder enkelt, men kan være svært, fastslår Anders Moestrup og tilføjer:

- Du skal i virkeligheden »tage egen medicin« og vise dine medarbejdere, hvad den gode adfærd er. Det kan eksempelvis være, at du altid møder op i god tid til online-møder. Hvis det er vigtigt for din virksomhed, at I virker professionelle og kundemindede udadtil, er det selvfølgelig vigtigt, at du er bevidst om din påklædning, selvom du kun møder kunder og medarbejderne online. Den »normale« dresscode udstråler et mere professionelt udtryk, end at gribe en gammel træningstrøje med pletter på.

Lene Bakgaard anfører, at hvis du ønsker, at dine medarbejdere har den »korrekte« adfærd, er den nemmeste og bedste måde, selv at være det gode eksempel i alle situationer. Der er kun én ting, som man husker bedre og længere end det gode eksempel. Det er det dårlige eksempel, hvor lederen siger én ting, men selv gør noget andet.

Tilpas din ledelse Under coronatiden er evnen til at være fleksibel i egen ledelsesstil særlig vigtig.

Medarbejderne har brug for lederens evne og fleksibilitet til at kunne agere situationsbestemt som en afgørende faktor for trivsel og succes.

Men hvad handler det egentlig om?

Jo først og fremmest er det vigtigt, at du som leder gør dig umage med at definere opgaven til medarbejderen. En løs formuleret opgave kan være rigtig svær og frustrerende for medarbejderen at komme i mål med.

- Derfor skal du som leder være specifik i forhold til den enkelte opgave. Hvordan ser et godt resultat helt præcist ud, og hvad er kravene til den gode opgaveløsning. Derefter er det vigtigt, at du giver medarbejderen den fornødne vejledning og instruktion, samt den nødvendige støtte undervejs, forklarer Lene Bakgaard.

Anders Moestrup supplerer med at forklare, at der vil være forskel på den erfarne og den uerfarne medarbejder. Den medarbejder, som får en helt ny opgave, vil have brug for meget instruktion, mens den erfarne medarbejder vil blive irriteret over for meget instruktion.

Så det er her, du skal lede situationsbestemt og afpasse din ledelsesstil efter medarbejdernes niveau i forhold til opgaven.

Derfor bliver det også vigtigt at kigge på hver enkelt opgave. En erfaren og dygtig medarbejder, har behov for meget instruktion, hvis vedkommende bliver sat til en ny opgave.

- Ofte tænker lederen, at vedkommende selv finder ud af det (han/hun er jo rigtig erfaren på andre opgaver og har måske været længe i virksomheden). Det kan der komme en rigtig dårlig situation ud af. Medarbejderen bliver meget frustreret, og opgaveløsningen bliver langsom med stor frustration undervejs, er Anders Moestrups erfaring.

Ifølge ham er det i corona tiden særligt vigtigt at være situationsbestemt i sin ledelsesstil for at kunne hjælpe medarbejderne bedst muligt med deres opgaveløsning. Du vil som leder dermed også selv kunne bruge din egen tid optimalt.