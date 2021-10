Send til din ven. X Artiklen: Tre årsager til, at det er dyrt at gå på barsel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tre årsager til, at det er dyrt at gå på barsel

Erhverv - 08. oktober 2021 kl. 08:32 Kontakt redaktionen

Et nyt forslag til fordeling af barslen mellem mor og far blev i sidste uge fremlagt af arbejdsmarkedets parter. I dag er to uger af den 48 uger lange barselsperiode øremærket til far, men i følge det nye forslag får nybagte fædre fremover ret til 11 uger af barselsperioden, og hvis manden ikke ønsker at holde barsel, så kan de ikke længere holdes af mor i stedet. De øvrige 26 ugers barsel kan frit deles som forældrene ønsker det.

Camilla Schjølin Poulsen, der er privatøkonom og ekspert indenfor opsparings- og formueområdet hos Nykredit vurderer, at det med de langsigtede økonomiske briller er flere fordele for kvinderne ved, at barselsperioden bliver mere ligeligt fordelt, men omvendt kan de nye regler også koste penge, fordi det fortsat er sådan, at mændene ofte tjener mere end kvinderne.

Derfor koster barsel Man vil man typisk få en indtægtsnedgang i en del af barselsperioden (idet man sjældent har fuld løn i hele perioden), og i samme periode vil der også typisk blive indbetalt mindre til ens pensionsopsparing.

Man kan opleve at blive sat lidt i stå karrieremæssigt, hvilket kan påvirke lønnen i flere år efter barslen, ift. hvis man ikke var gået på barsel. Fx er man måske ikke tilstede på den årlige udviklingssamtale, hvor der tales præstationer og løn, eller man kan måske føle, at man ikke kan tillade sig at bede om en ellers velfortjent lønstigning, når nu at arbejdspladsen skal undvære én i lang tid.

En hel del - især kvinder vælger at gå på deltid efter barslen.

Dette kan du gøre - Det er kombinationen mellem disse tre ting der gør, at det kan være rigtigt dyrt at få børn, siger Camilla Schjølin Poulsen og kommer med disse råd til at ruste familieøkonomien til de økonomiske konsekvenser ved en barsel:

Tænk på, at alt dét gode du har gjort for din arbejdsplads indtil kort før du går på barsel, det er værdi du reelt har tilført, og derfor er der i princippet intet i vejen for at forhandle en velfortjent lønstigning hjem, selvom arbejdspladsen skal undvære dig i et stykke tid om nogle måneder

Tag en god snak med din leder omkring dine ambitioner og ønsker til arbejdsopgaver i god tid før du går på barsel. De kvinder og mænd, som klart indikerer, at de kommer tilbage efter barslen fuld af engagement og har lyst til at arbejde videre, dem har man som leder større lyst til at belønne og vente på.

Husk at du skal arbejde til du bliver omkring 70 år. Det er faktisk meget sundt at tage nogle pauser i arbejdslivet undervejs - både for at hellige sig noget helt andet, og måske for at tænke over prioriteterne i sit liv. Mange vender tilbage fulde af nye ideer, og mange er også mere effektive end før - de når altså det samme som før, og nu indenfor alm. arbejdstid, idet de gerne vil kunne hente børnene lidt tidligt. Så duk ikke nakken fordi du skal på orlov eller have børn, og nævn også gerne disse fordele for din leder.

Udregn hvad barselsperioden reelt vil koste. Både i mindre indtægt, men også afledte effekter, fx mindre indbetalt på pension. Drøft hvordan I bedst dækker det af.

Tænk lidt over det med deltid. Overvej om det egentligt er nødvendigt. Fx kan bedsteforældre måske få en hentedag hver uge, eller du kan arbejde fleksibelt 2 dage ugentligt, hvor du kan gå lidt tidligt, men indhente det tabte om aftenen. Det koster mange penge at gå på deltid - både i løntab, mindre pensionsindbetalinger - og så måske også noget ift. karrieremuligheder på den korte bane.

Hvis den ene part i forholdet tager det meste af barslen, og måske også samtidig er den der efterfølgende går på deltid, så lav gerne en aftale om, at der fortsat skal indbetales uforandret til pensionsordningen. Eller tænk ind i at lave pensionsægtepagt, hvis der er stor forskel i opsparingen.