Travl januar giver længere mellem til salg-skiltene

Travlheden på boligmarkedet er fortsat de første uger af 2021, hvor der er solgt usædvanligt mange boliger.

Det viser tal fra Boligsiden, der er ejet af de fleste danske ejendomsmæglere.

I januar er udbuddet af huse til salg faldet knap seks procent, mens der er cirka syv procent færre ejerlejligheder til salg.

Normalt kommer der ellers flere boliger til salg i starten af året. Men sådan har det ikke været i år.

- Udbuddet falder markant, og der bliver solgt så mange boliger, at nogle uger i januar har overgået selv de bedste forårs- og sommeruger de seneste år.

- Det er en atypisk udvikling, siger Birgit Daetz, kommunikationsdirektør hos Boligsiden, i en kommentar.

Siden Danmark lukkede ned i marts sidste år for at inddæmme coronasmitten, er antallet af huse til salg faldet hver måned.

Trods det meget lave udbud på tærsklen til februar blev der dog sat flere boliger til salg end normalt i januar.

I de første fire uger af januar kom der cirka 8600 boliger til salg, hvilket er knap 2000 flere end året før.

Det kan ifølge Birgit Daetz skyldes, at boligejerne har set den høje aktivitet og priserne. Det er dog ikke nok til at sikre et stabilt udbud:

- Så nok er der flere sælgere end normalt, men fordi der er så mange købere, så ser vi, at udbuddet bliver mindre hver måned.

Særligt i Region Hovedstaden er udbuddet af huse faldet massivt det seneste år. Her er der nu 45 procent færre huse til salg.

Det faldende udbud i regionen bekymrer Lise Nytoft Bergmann, der er chefanalytiker og boligøkonom hos Nordea.

- Når udbuddet bliver for lavt, er der stor risiko for forhastede handler og kraftigt stigende priser.

- I værste fald kan markedet blive så hektisk, at det ender i en prisboble, og det er ikke til glæde for nogen, siger hun i en skriftlig kommentar.