Se billedserie - Blue Water Shipping--kontoret i Greve har udannet personale, der har fået en stor karriere i udlandet. Eksempelvis har vi fornyligt udstationeret meget erfarne ledere til både Grønland, Australien og USA, som startede deres karriere som elever i Blue Water, siger Henrik Mørch. Foto: Janus Spøhr

Send til din ven. X Artiklen: Transportvirksomhed skal konstant skabe nye idéer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Transportvirksomhed skal konstant skabe nye idéer

Erhverv - 14. december 2017 kl. 15:00 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Greve vækster Blue Water Shipping i omsætning. Den nye chef i afdelingen fortæller, at han fortsat vil engagere lokalområdets unge, for netop de yngste kan være med til, at de gode resultater fortsætter i 2018.

Lydtapetet er beklædt med en summen fra en stor del af afdelingens mere end 110 ansatte, som taler i telefon, for der er gang i butikken.

For nok er det shippingvirksomhedens kontor på Sjælland, men der er i alt 60 kontorer i hele verden for den Esbjerg-stiftede virksomhed.

Den nye chef for afdelingen, Henrik Mørch, tager imod os med et smil og et fast håndtryk. Det er ham, der har hovedansvaret for at fortsætte den stigende vækstkurve for Blue Water Shippings afdeling i Greve.

Han har mange års erfaring fra transportvirksomheden DSV Solutions, hvor han i en årrække arbejdede sig op.

Den 1. november startede han hos Blue Water Shipping.

- Jobbet er et fantastisk spændende job, siger Henrik Mørch.

For som enhver anden ny medarbejder har chefen skullet sætte sig ind i en masse. Han kommer nemlig ikke til virksomheden for at skabe ændringer.

- I bund og grund håber jeg ikke, at man kan mærke, at der er kommet en ny chef, siger han og lægger vægt på, at hans opgave er at understøtte den gode kundeoplevelse, som Blue Water Shipping er kendt for.

- Min opgave er at sikre, at vi kan fortsætte med at være de bedste i et presset transportmarked, hvor man konstant skal skabe nye idéer, forklarer den nyansatte chef.

Læs hele artiklen gratis i ErhvervsAvisen Sjælland på http://www.e-pages.dk/erhvervsjaelland/300/