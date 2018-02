Transportvirksomheden Johs. Rasmussen, Svebølle A/S har i regnskabsåret 2016/2017, der løber fra 1. september til 31. august, fastholdt nettoomsætningen, men halveret indtjeningen. Foto: Per Christensen Foto: Per

Transportfirma halverer indtjeningen

Erhverv - 01. februar 2018 kl. 19:36 Af Else Damsgaard

Regnskabsåret 2016/2017 viser for den nordvestsjællandske transportvirksomhed Johs. Rasmussen, Svebølle A/S en uændret nettoomsætning på 367 millioner kroner. Resultat af den primære drift faldt fra 64 millioner kroner i 2015/2016 til 56,5 millioner kroner i 2016/2017. I sidste ende blev årsresultatet halveret fra 13,5 millioner kroner til 6,5 millioner kroner i seneste regnskabsår. I samme periode har virksomheden øget det gennemsnitlige antal medarbejdere fra 216 til 231.

Virksomhedens administrerende direktør Klaus Rasmussen ønsker ikke over for ErhvervsAvisen Sjælland at uddybe baggrunden for udviklingen i resultatet, men henviser til ledelsesberetningen i årsrapporten. Af den fremgår det blandt andet, at årets resultat er påvirket af en intensiveret konkurrence inden for enkelte af virksomhedens segmenter og af udgifter til at udbygge og opgradere virksomhedens it-systemer. Dertil kommer en nedskrivning af materiel med 3,4 millioner kroner i forbindelse med en kontrakt, de har tabt.

I ledelsesberetningen står: »Årets resultat svarer på denne baggrund til forventningerne for 2016/2017«.

Fremadrettet er det Johs. Rasmussen, Svebølle's vision at blive en af Skandinaviens førende tankvognstransportører og en af Danmarks førende transportører af betonelementer. Visionen søges realiseret via organisk vækst og via opkøb i Skandinavien.

Og når det kommer til de finansielle forventninger, lyder det i årsrapporten:

»Koncernen vil fortsat have fokus på indtjening og konsolidering. For 2017/2018 forventes et stagnerende aktivitetsniveau med en indtjening under niveauet for 2016/2017.«