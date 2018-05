På Sydhavnsskolen var lysindfald et af de vigtigste elementer for arkitektfirmaet, der samarbejdede med Skandi-Bo.

Transparens er en af de store trends i byggeriet

- Det var et helt studie at sætte sig ind i reformen, husker Lars Birk Biller, der satte sig på skolebænken for at lytte og lære på adskillige konferencer om »Fremtidens skole«. Fremtiden kom hurtigt, og Skandi-Bo har de seneste fire år leveret glaspartier til over 30 skolebyggerier i Danmark.