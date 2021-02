Træ i de bærende konstruktioner er nemlig markant bedre for klimaet. CLT er tilmed et materiale som er hurtigere at bygge med, som er lettere end beton og derfor er nemmere at transportere til og fra byggepladserne, og så giver det krydslaminerede træ flere muligheder for at udfordre det arkitektoniske udtryk. Foto: CLT Danmark

Send til din ven. X Artiklen: Træ afløser beton og stål i bæredygtige byggerier Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Træ afløser beton og stål i bæredygtige byggerier

Erhverv - 26. februar 2021 kl. 14:56 Kontakt redaktionen

Et af fremtidens bæredygtige materialer er krydslamineret træ også kaldet CLT, og Skou Gruppen fra Hørsholm er en af de første entrepenørvirksomheder i Danmark, der arbejder med CLT i bærende konstruktioner.

Træ i de bærende konstruktioner er markant bedre for klimaet, for eksempel er CLT et materiale som er hurtigere at bygge med, som er lettere end beton og derfor er nemmere at transportere til og fra byggepladserne, og så giver det krydslaminerede træ flere muligheder for at udfordre det arkitektoniske udtryk.

- CLT er fremtidens byggemateriale. Det er der ingen tvivl om. Det er naturens bedste og mest holdbare materiale i en forbedret version 2.0, siger administrerende direktør i Skou Gruppen, Martin Skou Heidemann.

At potentialet ved at bygge i træ er stort, når det handler om at reducere CO2-udledningen indenfor byggeriet, bekræftes af en rapport udarbejdet af Rambøll i 2020 for foreningen Træ i Byggeriet. Ifølge rapporten viser forskning, at ved nybyggeri i Danmark udgør byggematerialerne 50-80 procent af klimapåvirkningerne sammenlignet med driftsenergiforbruget over en 50-årig periode.

Skou Gruppen har senest vundet totalentreprisen på 43 millioner kroner på opførelsen af en nye skolebygning på Frederiksborg Byskole i Hillerød. Et byggeri der netop skal opføres med CLT i de bærende konstruktioner.

- Det er vigtigt at der også er nogle bygherrer, der som Hillerød Kommune i denne sag, har et ønske om at indtænke bæredygtighed i materialevalget. Det skal de have stor ros for. Så er det jo op til os at sætte handling bag. I Skou Gruppen tror vi på, at det er muligt at bygge med CLT til samme priser som traditionelt byggeri med beton og stål, siger Martin Skou Heidemann.

Et byggeri med træ i de bærende konstruktioner har et klimaaftryk, der er mellem 40 og 60 procent lavere end et traditionelt byggeri konstruktioner af stål eller beton. En massiv gevinst, men Skou Gruppens administrerende direktør fremhæver, at der er langt mere at hente end CO2-reduktionen:

- Når vi rejser et hus, som er bygget med beton, arbejder vi i etaper med indlagte pauser til sammenstøbning af elementerne. Og bagefter skal vi vente på at elementerne skal tørre. Det er dyrt og besværligt. Men CLT kan vi arbejde hurtigere, fordi vi arbejder med elementer, der bare skal skrues sammen og allerede er tørre.

Den mere smidige byggeproces er en af årsagerne til at mange andre lande er langt foran Danmark med at bruge træ i de bærende konstruktioner. CLT er nemlig ikke blot hurtigere at bygge med. Det er også et lettere byggemateriale, og derfor kan man stable mere på lastbilerne, der skal fragte materialerne på byggepladserne.

- CLT vejer kun omkring en femtedel af et betonelement. Derfor kan man sparer omkring 80 procent af lastbilerne til byggepladsen. Det er væsentligt i forhold til byggeri i byerne, fordi logistikken bliver markant mere simpel. Man kan bygge med færre kraner, mindre støj og tilmed hurtigere fordi elementerne ikke skal udtørre på byggepladsen, forklarer seniorrådgiver ved Aalborg Universitet, Jørgen Munch-Andersen, som er en af Danmarks førende specialister inden for trækonstruktioner med op mod 20 års erfaring med forskning og udvikling indenfor træbyggeri.

Jørgen Munch-Andersen fremhæver også, at der indenfor blot det seneste år er sket et markant skifte til fordel for at indtænke træ som et krav i udbudsmaterialet fra de offentlige bygherrer.

- Der er ingen tvivl om at det er klimaudfordringerne, der er brækjernet ind i byggeriet for træ som materiale. Det er også derfor at CLT vinder ind, for den store reduktion ligger i at bruge træ i de bærende konstruktioner.