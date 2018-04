Topforhandlere står fast på krav om lærernes arbejdstid

Topforhandler for de ansatte i kommunerne Anders Bondo Christensen kan ikke se sig selv sige ja til en aftale som den, der blev indgået natten til onsdag for dele af de ansatte i regionerne.

- Vi synes ikke, at det er godt nok, siger Anders Bondo Christensen, der er formand for Forhandlingsfællesskabet og for Danmarks Lærerforening.

Med nattens forlig er der indgået aftale for 40.000 ud af 120.000 ansatte i regionerne.

- Det bliver ikke lettere, men vi andre forhandler stadig, siger Anders Bondo Christensen.

- Der er ikke erklæret sammenbrud, så jeg håber stadig, at vi kan få alle i hus. Men det er ikke blevet lettere, tilføjer han.

Det er hovedsageligt fagforeninger under hovedorganisationen LO, der har sagt ja, med FOA's formand, Dennis Kristensen, i spidsen.

Det selv om fagforeningerne hele vejen igennem forhandlingerne har stået sammen om et slogan, der lyder "en løsning for alle".

Flere gange er det gentaget med en såkaldt musketered, at der skal være fælles løsninger for løn, lærernes arbejdstid og sikring af betalt spisepause.

- Musketered og solidaritetspagt er Dennis Kristensens opfindelse, så det må han stå på mål for, siger Anders Bondo Christensen.

- Jeg tror stadig, at der er masser af energi i det sammenhold, der er i fagbevægelsen, så det skal vi holde fast i. Jeg har altid syntes, at sammenholdet er fagbevægelsens dna og styrke, og det tror jeg stadig på, siger han.

Det er især striden om lærernes arbejdstidsaftale, der volder problemer for forhandlingerne i kommunerne.

Som det er i dag, er lærernes arbejdstid reguleret af en lov som følge af et politisk indgreb. Det kom efter sammenbrudte forhandlinger og en længerevarende lockout i 2013.

Det spørgsmål er ikke aktuelt i regionerne, hvor der kun er forsvindende få undervisere ansat.

- Vi har aldrig lagt skjul på, at vi skal have en arbejdstidsaftale, siger topforhandleren.

- Lærerne har i fem år levet under en lov med regler, som er uden sidestykke på det danske arbejdsmarked. De er så ringe, og det er også derfor, at de andre har sagt, at den her gang skal lærerne også på plads. Og det skal vi, siger han.

FOA's formand Dennis Kristensen forhandler onsdag også videre med kommunerne.

Han afviser, at aftalen fra regionerne kan kopieres og skrives under i kommunerne på vegne af FOA's medlemmer, hvoraf de største grupper er social- og sundhedspersonale og pædagogmedhjælpere.

- I kommunerne har vi en hel anden problemstilling. Vi har lærernes arbejdstidsaftale. Der har alle sagt fra starten, at vi skal finde en løsning for lærernes arbejdstid. Det havde vi ikke i regionerne, siger han.