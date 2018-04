Topforhandlere i kommuner prøver atter kræfter om lønstigning

Men tirsdag eftermiddag mødte topfolkene i overenskomstforhandlingerne for de kommunalt ansatte igen op. På dagsordenen er fortsat drøftelser om, hvor meget de ansattes løn skal stige over de kommende år.

- Det handler om, hvordan vi sikrer et lønsystem, der gør, at de offentligt ansattes løn følger med de private, siger Anders Bondo Christensen, formand for Forhandlingsfællesskabet og Danmarks Lærerforening, på vej ind til forhandlingerne.

Og det er i lige så høj grad princippet om, at de offentligt ansatte ikke skal sakke bagud i forhold til de private, der skiller parterne, som det er at sætte procenttal på den aktuelle lønstigning, lyder det.

- Det er de samme principper, som skilte os ad klokken tre i nat, siger Anders Bondo Christensen.

- Men vi gør alt, hvad vi kan. Jeg går altid ind i den her bygning for at komme frem til et resultat, siger han.

Forhandlingerne om nye overenskomster skulle egentlig have været helt på plads inden 1. april. Men de brød sammen i slutningen af februar. Begge parter har varslet konflikt.

Ifølge en anden af forhandlerne for de ansatte, FOA-formand Dennis Kristensen, var status tirsdag nat, at forhandlingerne stod mere stille, end de gik fremad.

- KL fremlagde deres model for en anden måde at opgøre lønstigninger, og den kunne vi ikke blive enige om, siger han.

Topforhandler for arbejdsgiverne i kommunerne er Michael Ziegler, formand for Løn- og Personaleudvalget i kommunernes forening, KL.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra Michael Ziegler, inden forhandlingerne startede. Men tirsdag nat sagde han til DR, at forhandlingerne ikke var kommet meget videre.

Forligsmand Mette Christensen skal forsøge at få parterne til at blive enige, og hun bestemmer, hvornår forhandlingerne starter og slutter.

Det kan være helt bevidst, at forhandlingerne får lov at strække sig til langt ud på natten, lyder det fra arbejdsmarkedsforsker Nana Wesley Hansen fra Københavns Universitet.

- Det er et udmattelsesløb, der skal lægge pres på forhandlerne, siger hun.