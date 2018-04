Topforhandlere erkender store vanskeligheder før nye møder

- Jeg tror ikke, at vi bliver færdige med forhandlingerne i dag, men jeg håber, vi kan komme videre.

- Jeg kan konstatere, at der fortsat er en afstand mellem os som parter, som der ikke er nogle lette løsninger på.

Sophie Løhde gentager flere gange, at hun går ind i Forligsinstitutionen for at nå frem til "en aftale, som begge parter kan se sig selv i".

De statsansattes topforhandler, Flemming Vinther, bruger samme formulering. Men han men mener ligesom arbejdsgiveren, at det ser svært ud.

- Det er vel åbenlyst for enhver, at det har været svært helt fra starten. Konflikten har hele tiden stået og truet i horisonten, siger Flemming Vinther.

Når forhandlerne for det statslige område igen sætter sig over for hinanden mandag klokken 14, så sker det efter en tænkepause på arbejdsgivernes foranledning.

Det var i hvert fald beskeden fra lønmodtagernes repræsentanter, da forhandlingerne blev afbrudt kort før midnat søndag.

Flemming Vinther forventer et udspil fra arbejdsgiverne, når de mødes mandag.

- Jeg regner med, at vi skal se på noget, som staten har tænkt over, siger han.

Selv om det mandag kun er statens parter, der forhandler, så understreger Flemming Vinther, at fagforeningerne fortsat har tre krav, de står fast på.

Der skal være enighed om løn, lærernes arbejdstid og sikring af betalt spisepause på tværs af regioner, kommuner og stat.

- Der er ikke noget, der er på plads, før alt er på plads. Vi går ind i det her med tre krav. Vi kommer ud med tre krav, ellers også kommer vi ud uden aftale, siger han.

Også Anders Bondo Christensen, der både forhandler på vegne af ansatte i kommuner og stat, mener, at et gennembrud i forhandlingerne mellem parterne i staten kan være afgørende.

- Vi plejer altid at lukke et forlig i staten først, og det er det, der nu er lagt op til igen. I sidste ende er det jo Finansministeriet, der har det helt store ord at skulle have sagt i det her, siger han.